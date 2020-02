Il GF Vip di Alfonso Signorini torna in tv venerdì 21 febbraio con una nuova attesissima diretta. Anche perché in nomination sono finiti due ‘pezzi grossi’ della Casa: Pago e Licia Nunez. Chi dei due dovrà abbandonare per sempre il reality? Per alcuni degli inquilini sarà il cantante sardo, già finito nella bufera per il suo cambiamento nella Casa dopo l’ingresso di Serena Enardu, che è stata poi eliminata lunedì scorso.

Solo questa sera conosceremo il verdetto del pubblico ma nel frattempo in queste ultime ore tra i concorrenti l’argomento nomination sembra essere caldissimo. Andrea Montovoli per esempio ha rivelato il suo scopo: finire al televoto contro un concorrente con cui non vuole stare più in Casa. Durante la chiacchierata con i suoi coinquilini, non ha fatto il nome del suo ‘rivale’ ma molti hanno pensato si tratti di Antonella Elia. (Continua dopo la foto)

















“Ho chiesto di non essere votato perché voglio andare a uno scontro – ha rivelato l’attore – Spero di andare a uno scontro. Non prevedo, ma scommetto, ci provo!”. E poi: “In questa casa se ci sto io non ci sta l’altra persona o viceversa. Mi piace andare sul ring e confrontarmi proprio con questa persona”. Ancora più esplicita Clizia Incorvaia, che ha fatto una rivelazione inaspettata che ha già fatto molto discutere nella Casa. (Continua dopo la foto)















“Io vengo da un periodo di avvocati e di guerre. Per questo motivo sto qua – ha raccontato Clizia agli altri – Per stare bene…Nel caso in cui però starò male chiederò a tutti di nominarmi senza nessun problema…”. Insomma, una richiesta specifica: se non dovesse trovarsi più a suo agio al reality chiederebbe subito di essere nominata per avere la possibilità di tornare a casa. (Continua dopo la foto)











Chiaro è che i fan di Clizia e di Paolo Ciavarro sperano che non succeda. Ma la Incorvaia ha fatto anche un’altra confessione a Sara Soldati, una delle 3 nuove concorrenti del GF Vip: ha svelato che finora non è mai finita in nomination e ha come la sensazione che succederà questa sera: “Per ora non sono mai finita in nomination, ma domani penso che possa accadere…Ho questa sensazione molto forte…”, ha detto.

