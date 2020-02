Un periodo difficile che sembra non finire per Ilary Blasi. Dopo il flop di ‘Eurogames’, la versione restaurata di ‘Giochi senza frontiere’ andata in onda quest’estate, la signora Totti aspettava l’Isola dei Famosi per un riscatto lavorativo e personale. E però, a quanto pare, dovrà aspettare ancora.

Sembra infatti, e è notizia di pochi giorni fa filtrata solo ora, che l'edizione 2020 de l'Isola slitterà in un futuro non ancora precisato. Una notizia che avrebbe fatto arrabbiare non poco Ilary Blasi. Così scrive Dagospia: Gira voce che Ilary Blasi non avrebbe preso affatto bene la decisione di Mediaset di far slittare alla prossima stagione L'Isola dei Famosi. La Capitana è alla ricerca di una collocazione ma soprattutto di un riscatto dopo il flop di EuroGames."

















La motivazione dello stop al programma nasce alla luce degli ascolti del Grande Fratello Vip. Il reality di Alfonso Signorini, infatti, non sta facendo numeri da capogiro come le passate edizioni, ma porta la prima rete di Mediaset ad una media del 18% di share per due sere a settimana, motivo per cui sarebbe stato deciso di allungarlo no annullando così L'Isola dei Famosi che – se tutto fosse andato bene – avrebbe fatto gli stessi ascolti del GF Vip spendendo però molti più soldi.















L'Isola dei Famosi sarebbe stata per Ilary Blasi, come detto, un'occasione di riscatto, colta al volo dopo l'abbandono di Alessia Marcuzzi. "Ho lasciato l'Isola perché si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava davvero di aver dato tutto – aveva detto la Marcuzzi – L'edizione a cui sono più legata è quella del 2017, con Raz Degan, per me lui è stato il naufrago perfetto. Il bacio che si è scambiato con Paola Barale è un ricordo che conservo nel cuore".











Ilary Blasi, da parte sua, si consola come può: nel corso di un party a tema, Ilary ha reso omaggio al performer romano, vestendosi come fece Lauro durante la prima serata del Festival e cantando il brano “Me ne frego” del nuovo direttore artistico di Elektra Records. In un video, la conduttrice mima il momento in cui Achille si spoglia del mantello per rivelare la celebre tuta di Gucci che avrebbe dovuto suggerire la la quinta delle ventotto scene del ciclo di affreschi delle Storie di san Francesco, quella in cui il santo rinuncia ai beni materiali per abbracciare la vita con Dio.

