“Tensione sessuale…”. GF Vip, il clima si surriscalda. Gli occhi di tutti proprio su Adriana Volpe… Cosa sta combinando nella casa

Aria bollente nella casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare infatti Adriana Volpe e Andrea Denver sono sempre più vicini tanto che, nelle ultime ore, anche i social si sono scatenati. Al punto che i loro nomi sono diventati di tendenza. Che ci fosse una simpatia reciproca era sotto gli occhi di tutti. E, dopo una prova, è stato ancora più chiaro. Adriana Volpe e Denver hanno posato in alcuni scatti di coppia in piscina.

E la loro sintonia non è passata inosservata. Fernanda Lessa ha commentato: "Che carini che siete, sembrate innamorata". E Denver ha rilanciato: "Non sono soddisfatto dalla foto, ma da altro…". E su Twitter piovono commenti. "Adriana Volpe con la voce del sesso che parla di Denver, che tensione sessuale…", scrive una fan.

















Chissà che cosa ne penserà il marito di Adriana Volpe Roberto Parli che, nei giorni scorsi, aveva tuonato contro Rita Rusic in difesa della moglie. Il motivo? La Rusic non aveva esitato a definire la rivale una donna in un momento lavorativo difficile, che deve scaricare tutti i suoi problemi nella Casa più spiata d'Italia e per questo è più che mai agguerrita e competitiva con gli altri concorrenti del programma.















Parole che Roberto Parli non ha digerito particolarmente tanto che, attraverso il settimanale Nuovo Tv, ha voluto chiarire una volta per tutte la posizione lavorativa della moglie, che per anni ha lavorato nei programma mattutini della Rai. "La signora Rusic ha espresso un pensiero a caldo, non valutando che mia moglie ha sempre lavorato e lo sta facendo tuttora. Banalmente, il rapporto con la Rai si è chiuso solo lo scorso giugno. Adriana è una professionista in gamba e molto stimata". ha dichiarato il marito di Adriana Volpe alla stampa.











Roberto ha spiegato perché la bionda conduttrice viene spesso attaccata al Grande Fratello Vip. "Lei è una donna diretta e ama la chiarezza. Questo porta inevitabilmente a certe dinamiche nelle relazioni. Comunque, anche se ci sono scontri, vedo che alla fine i concorrenti tendono sempre a superare le incomprensioni". Qualche tempo fa Roberto Parli ha commentato entusiasticamente il confronto tra Adriana Volpe e Rita Rusic al Grande Fratello Vip.

