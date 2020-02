Ai fan di Uomini e Donne li aspetta una puntata a dir poco movimentata del trono classico. Le anticipazioni fornite da NewsUeD, riprese da diversi siti, parlano di segnalazione pesante, litigi e anche un’eliminazione in studio. Protagonista è Sara Shaimi, mentre a spifferare una pesante indiscrezione su uno dei suoi corteggiatori il solito informatissimo Gianni Sperti.

La puntata in questione si è però aperta con Sonny Di Meo, che ha cercato di spiegare come mai è uscito con Giovanna Abate senza però essere creduto. Non solo: si è discusso anche del forte interesse che la nuova tronista di Uomini e Donne sta iniziando a provare per Matteo. Poi si è dato ampio spazio a Sara e alla segnalazione portata in studio dallo storico opinionista del dating show di Canale 5. (Continua dopo la foto)

















In settimana a Gianni è arrivata una segnalazione su uno dei corteggiatori di Sara con cui ultimamente la tronista aveva raggiunto una fortissima complicità. Segnalazione che è subito passata nelle mani della redazione. Il protagonista è Gaetano che, a detta di Sperti, è stato beccato in albergo con una ragazza che ovviamente non era Sara. La tronista andrà quindi proprio sotto l’hotel a controllare e lo chiamerà al telefono. (Continua dopo la foto)















La reazione di Gaetano? Il corteggiatore, spiazzato, all’inizio non vorrà a dire a Sara dove si trovasse. Poi ha nominato l’hotel e Sara gli ha rivelato che si trovava proprio lì sotto. Dopo una mezz’ora Gaetano è sceso e la tronista, che ha già dimostrato di non avere peli sulla lingua, gli farà presente la segnalazione. Lui non negherà ma in sua difesa dirà che la ragazza di cui parlano è un’amica con cui si è incontrato per lavoro mentre il fidanzato si stava facendo un giro in centro. (Continua dopo le foto)











Alla fine la tronista gli chiederà di entrare in camera: una doppia con letto matrimoniale. Sara non crederà al suo corteggiatore, anche perché a domanda diretta la ragazza, che è cinese, risponderà che il fidanzato non è in Italia ma in Cina. Dopo un’accesa discussione e finita l’esterna, quando Gaetano tornerà in studio non verrà creduto da nessuno. E Sara lo eliminerà.

