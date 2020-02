Reggetevi forte perché sta per tornare Don Matteo 12: la sesta puntata andrà in onda giovedì 27 febbraio. La fiction di Rai 1 è tornata in onda dopo ben due settimane di stop. La prima volta Don Matteo si è fermato per il Festival di Sanremo, la settimana scorsa invece è slittato nuovamente l’appuntamento perché c’è stata la Coppa Italia. Fortunatamente giovedì 20 febbraio sono tornati tutti i nostri beniamini e ne vedremo delle belle soprattutto la prossima settimana, con una nuova imperdibile puntata.

Infatti giovedì prossimo ci saranno degli ospiti molto attesi. Dopo Fabio Rovazzi nella prima puntata, ci saranno i The Jackal nella sesta puntata di Don Matteo 12! Il sesto episodio si intitola "Non commettere adulterio", in cui vedremo Ines conoscere finalmente suo papà Sergio. Il rapporto inizialmente non sarà idilliaco, come era facilmente immaginabile, ma forse andrà anche peggio del previsto. Tra i due le cose inizieranno decisamente con il piede sbagliato, ma ci penserà Anna a fare da collante fra papà e figlia.

















Grazie all'intervento del capitano, infatti, Ines e Sergio entreranno in sintonia. Il caso della puntata riguarderà invece il nuovo capo procuratore, Sara, e un uomo che tornerà dal suo passato. A tal proposito non conosciamo altri dettagli, ma proseguiamo con le anticipazioni di Don Matteo 12 sulla sesta puntata. Il maresciallo Cecchini aspetterà una promozione che però alla fine non arriverà.















Questo evento lo getterà un po' in crisi e per superare la delusione avrà una delle sue idee bizzarre. Cecchini penserà di dare le dimissioni da maresciallo dei Carabinieri e diventare influencer! Per riuscire nell'intento chiederà l'aiuto dei The Jackal, che lo guideranno nei primi passi nel mondo del Web e dei social network.











Ora non ci resta che aspettare e vedere cosa combineranno Fru, Ciro, Aurora, Claudia e Fabio. Inutile dire che ci aspettiamo enormi cose dal gruppo di ragazzi napoletani che ci allieta le giornate con video divertenti e spassosi.

