“Non voglio”. Sparito da mesi, tra sorpresa e preoccupazione. Jeremias Rodriguez: ecco che fine ha fatto il fratello di Belen

Da mesi di Jeremias Rodriguez non si hanno più notizie. Il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi sembravano poter essere un trampolino di lancio per il cucciolo di casa Rodriguez, invece così non è stato. Nessuna macchinazione alle spalle, a spiegare quello che è successo è stato il diretto interessato.

Lo ha fatto dalle colonne di Novella 2000. Jeremias Rodriguez ha ammesso che la tv non è tra le sue priorità e che preferisce concentrarsi su altro. “Non rimpiango le mie esperienze televisive, mi sono divertito, ma mi ci sono trovato per puro caso. Non mi piace stare al centro dell’attenzione, tutto si può dire di me tranne che sia un morto di fama. Quindi preferisco dedicarmi a cose più concrete”, ha dichiarato Jeremias Rodriguez alla rivista diretta da Roberto Alessi. Continua dopo la foto

















Il sud americano non ha svelato quali sono i suoi progetti attuali ma ha confidato che una delle sue più grandi passioni è il motocross. “Rimpiango di non averlo praticato di più quando ero piccolo”, ha ammesso.Al momento Jeremias Rodriguez è single anche se c’è stato di recente un incontro con Martina Luchena, ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi a Uomini e Donne oggi beauty influencer. Ma il fratello di Belen continua pure a convivere con Soleil, nonostante la relazione sia stata troncata qualche mese fa. Continua dopo la foto



















“Non c’è alcun rancore e viviamo ancora insieme. È finita perché non andavamo d’accordo su parecchie cose”, ha chiarito il giovane. Jeremias Rodriguez aveva poi svelato alcuni retroscena su Belen.Come è noto, la belissima argentina è tornata insieme all’ex marito dopo una separazione lunga due anni. “Durante una vacanza a Ibiza, Belén e io abbiamo cominciato a confidarci – rivela oggi Jeremias – Guardandola negli occhi le ho chiesto”. Continua dopo la foto











E riprende: “‘Perché non parli più con il papà di tuo figlio (Santiago, 6 anni, ndr)?’ Lei mi ha sorriso e sapendo quanto ci tenessi alla loro serenità mi ha promesso che avrebbe preso una decisione importante. Così lei e Stefano sono tornati insieme”. Ed oggi sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. “

Ti potrebbe interessare: Coronavirus, nuovo contagiato italiano: in terapia intensiva. Mai stato in Cina