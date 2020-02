Tra gli ospiti dell’ultima puntata andata in onda di ‘Vieni da me’ anche Costantino della Gherardesca. Il conduttore di ‘Pechino Express’, il docu reality da poco tornato in onda con una nuova edizione sempre su Rai2, si è raccontato a Caterina Balivo e dato anche qualche anticipazione sul prossimo appuntamento. Ma non si è sbilanciato più di tanto nonostante l’insistenza della padrona di casa.

In studio con lui anche una delle protagoniste, Vera Gemma, e Costantino ha rivelato: “Vera è molto agguerrita, ci sarà una guerra in atto con un’altra coppia”. Chi sarà la coppia che avrà una furiosa lite con Vera e Gennaro Lillio, che ha sostituito in corsa Asia Argento, infortunata durante una prova? Forse Soleil Sorge e la madre Wendy Kay? Bisognerà aspettare la prossima puntata per saperlo. (Continua dopo la foto)

















Non solo ‘Pechino Express’. A ‘Vieni da me’ Costantino della Gherardesca si è anche aperto sulla sua vita sentimentale: “Sono single, non c’è la fila e non lo sono per scelta: non ho trovato l’anima gemella e credo di essere tra i pochi in tv. Credo che sia per sfiga, non sembra ma io mi devo concentrare sul lavoro, sono ancora giovane”. (Continua dopo la foto)















“Sì, sono un po’ difficile come persona – ha proseguito – quello che cerco in un uomo sono qualità non facilmente trovabili. Deve essere intelligente, forte e coraggioso: il coraggio è molto importante. Poi non ho più l’età per sposarmi con uno bello, deve avere una dote”. Poi il dimagrimento. (Continua dopo le foto)











Il conduttore ha spiegato di essersi dimagrito “per via dell’apnea del sonno, che colpisce molti uomini in sovrappeso”. A quel punto la Balivo ha lanciato le foto del prima e del dopo dicendo: “La foto di quando eri ciccione…”. Una frase che ha fatto subito scattare la polemica social. “Non si dice ciccione”, hanno tuonano molti su Twitter. Quindi la replica in diretta della conduttrice: “Costantino è un mio amico da 10 anni, ciccione glielo posso dire. Stavo scherzando”.

