Il mistero del Trono Classico di UeD. La voce sulla scelta di Maria De Filippi corre veloce

I telespettatori di Uomini e Donne si stanno chiedendo che fine abbia fatto il trono classico. Sono settimane, infatti, che in onda va il trono over, che in effetti registra ascolti sempre più alti e fan sempre più appassionati alle storie degli over. Da circa un mese, il programma di Maria De Filippi, continua a rimandare la messa in onda del trono classico e della nuova tronista, Giovanna Abate, che va a sedersi accanto agli altri tronisti: Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello.

Maria De Filippi ha continuato per l'intera settimana a mandare in onda le puntate del trono over, tra le vicende di Tina Cipollari e Gemma Galgani, di Barbara De Santi e l'opinionista Gianni Sperti e tutti quelli dei due parterre, che infiamma sempre i pomeriggi della televisione italiana. Con il tempo i telespettatori si sono affezionati di più alle dame ai cavalieri e il trono classico ne ha risentito tantissimo in termini di ascolti.

















Se i tronisti e le troniste arrivano al 18% di share, le vicende sentimentali (e non) di Gemma Galgani e il resto del parterre raggiungono uno share di oltre il 23%. Stando ai numeri, ovviamente, la messa in onda dell'over è preferita rispetto al classico e proprio per questo motivo ci sarebbe una voce-bomba sulla fine dei 'giovani'. Pare che Maria De Filippi e il suo gruppo di lavoro abbiano deciso di stoppare per un po' la messa in onda del Trono Classico.















"Il Trono Classico è stato sospeso momentaneamente. Si continua a registrare, ma probabilmente le puntate saranno trasmesse tutte insieme", è questo il rumors che da qualche giorno circola con insistenza in rete su Uomini e Donne. Pare che la redazione, d'accordo con la conduttrice, abbia deciso di far rifiatare la parte del dating-show dedicata ai giovani dopo un'inizio di stagione molto difficile.









Il trono classico ha alzato un vero e proprio polverone sui social, tanto che molti fan del programma hanno iniziato a commentare sotto le foto della pagina ufficiale, di voler sapere il reale motivo di quello che sta succedendo.

