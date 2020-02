“Stop!”. Francesca Fialdini con le spalle al muro: gira una bruttissima voce

A pochi mesi dalla chiusura della stagione televisiva, ecco i primi bilanci e le prime indiscrezioni per il futuro. C’è una voce su Francesca Fialdini che non piacerà ai fan. Da quanto trapelato infatti, il nuovo palinsesto, potrebbe vedere cancellato dal palinsesto il suo programma domenicale ‘Da noi… a ruota libera’.

Saldissima, invece, Mara Venier, che, salvo scossoni dell’ultima ora, tornerà nel giorno di festa con Domenica In. Per Eleonora Daniele si profila l’ipotesi di uno spostamento alla Vita in Diretta… “Si starebbe lavorando per affidare a Lorella Cuccarini uno spazio nel weekend, molto probabilmente alla domenica […] a rischio sarebbe Francesca Fialdini con il suo Da noi… a ruota libera”, fa sapere TvBlog che aggiunge un altro retroscena: “Stando sempre a quanto ci risulta, proprio la Fialdini avrebbe rifiutato una proposta di Tv8 (che ha cercato anche Bianca Guaccero), probabilmente perché certa della riconferma o di una ricollocazione in palinsesto”. Continua dopo la foto

















I rumors raccontano anche che Eleonora Daniele è tra le possibili eredi della Cuccarini (in pole position anche Serena Bortone), nel caso in cui la showgirl decidesse di lasciare la trasmissione per altri progetti professionali e per sbarcare nel weekend di Rai Uno. Sempre per quel che riguarda La Vita in diretta, sembra quasi certa la riconferma di Alberto Matano che, secondo TvBlog, sarebbe assai apprezzato dal direttore della rete ammiragli Rai, Stefano Coletta, il quale sarebbe pronto anche ad affidargli una seconda serata. Continua dopo la foto















Nata a Massa l’11 ottobre 1979 sotto il segno della Bilancia, Francesca Fialdini con i suoi 170 cm d’altezza, il suo sorriso solare e i morbidi capelli biondi è uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo italiano: è stata conduttrice de La vita in diretta dal 2017 al 2019, ma ha condotto anche tanissimi altri programmi, fra cui Da noi… a ruota libera. Continua dopo la foto











Per quanto riguarda la vita privata, Francesca Fialdini è estremamente riservata. Nel 2017, al settimanale Confidenze aveva rivelato di avere un compagno: “Sono legata a un uomo da quattro anni, però non so dire se sono fidanzata. Lui mi dà serenità perché sa rispettare i miei tempi, non ha pretese, mi accetta come sono, con tutti i miei dubbi, i miei grovigli e la mia fatica a fare un passo in più

