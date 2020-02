Puntata incandescente su Canale 5 del programma ‘Pomeriggio Cinque’. La conduttrice Barbara D’Urso non è riuscita a rimanere calma e si è scagliata contro alcune persone, ree di compiere gesti vergognosi. La donna si è sfogata contro una parte degli uomini, ovvero coloro che approfittano delle donne più fragili per illuderle e truffarle. Queste dichiarazioni sono state rilasciate dopo aver raccontato la storia di Marina, che sarebbe stata raggirata da un uomo conosciuto sul web.

La vittima, di mezza età, si trova attualmente in condizioni davvero molto preoccupanti da un punto di vista economico. Ha infatti perso ben 28 mila euro ed ora è in una situazione più che precaria. Marina ha subito la cosiddetta truffa amorosa in rete e la D’Urso ha quindi perso la pazienza, puntando il dito contro questi truffatori che rovinano la vita della gente. E il pubblico è rimasto impietrito. Barbarella ha affermato che chiunque potrebbe cadere in questa trappola, anche lei stessa. (Continua dopo la foto)

















La donna ha detto: “Non ho più nemmeno i soldi per comprare da mangiare al mio cane”. E una Barbara D’Urso infuriata ha dichiarato in diretta: “Uomini cattivi e bast…i. Potrei essere io. Io sono come voi. Potrebbe capitare anche a me, alla mia migliore amica, a mia sorella”. Oltre ad aver attaccato duramente gli autori di questi raggiri, ha consigliato alle donne di usare sempre la massima prudenza e di non fidarsi ciecamente di quegli uomini che su Internet mostrano di essere brave persone. (Continua dopo la foto)























Una volta conclusa la confessione della signora Marina, Carmelita ha proseguito il suo intervento facendo un vero e proprio appello. Ha chiesto a tutti i telespettatori in quel momento incollati alla televisione di donare qualcosa in favore della donna. Occorrerebbe regalare soprattutto beni di prima necessità, come i vestiti. Inoltre, ha affermato che se ci dovesse essere del denaro da riscuotere, lei e la squadra di ‘Pomeriggio Cinque’ faranno di tutto per aiutarla. (Continua dopo la foto)

Nella giornata di ieri Ricky Tognazzi, ospite di ‘Vieni da me’, aveva punzecchiato Barbara D’Urso visto che nel 2008-2009 la Balivo aveva già utilizzato una macchina della verità come la usa Carmelita a ‘Live – Non è la D’Urso’: “C’è qualcuno che ti ha copiato recentemente”. Ma Caterina aveva replicato dicendo che anche lei aveva preso l’idea da un’altra trasmissione televisiva: “Io l’avevo copiata da Maurizio Costanzo, da Buona Domenica”.

