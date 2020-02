“Dobbiamo fare una brutta notizia”. Con gli occhi gonfi di lacrime, Lorella Cuccarini ha annunciato in diretta a ‘La vita in diretta’ di Anna Molli, la donna che malata terminale di cancro che era stata ospite della trasmissione di Rai Uno solo il giorno prima. La conduttrice non è riuscita a trattenere l’emozione e si è lasciata andare alla commozione.

“Mandiamo un abbraccio a tutti i famigliari. Noi porteremo avanti la sua battaglia – ha detto Lorella Cuccarini – cercheremo di far riavere alla sua famiglia i soldi di Anna, come lei voleva”. La signora Anna, infatti, era stata ospite de La vita in diretta per raccontare la sua storia. Nel mese di febbraio 2019 la signora Anna Molli, affetta da neoplasia mammaria secondaria entrava in contatto il signor Alessandro Proto tramite il social network “Linkedin”, e Proto, presentatosi come imprenditore, la circuiva attraverso una serie di raggiri diretti a ottenere dalla medesima cospicue somme di denaro attraverso racconti artefatti su figli deceduti e spese mediche da sostenere. (Continua a leggere dopo la foto)

















Somme che nel corso delle settimane si trasformavano in veri e propri comportamenti estorsivi, in particolare per una serie di minacce, velate o meno, che la Molli riceveva, via messaggio, mail e telefono, da Proto e da terze persone (in realtà probabilmente Proto in persona) che le paventavano mali ulteriori per lei e la sua famiglia nel caso in cui non avesse continuato con i versamenti di denaro. Alla fine la donna ha versato all’uomo 134mila euro. Nella puntata del 19 febbraio 2020, Anna è stata ospite de La vita in diretta e ha raccontato la sua storia. La signora affetta da neoplasia mammaria secondaria aveva scucito cospicue somme di denaro – circa 134 mila euro – per aiutare il figlio malato di Proto, ovviamente inesistente. (Continua a leggere dopo la foto)















“Io per 8 anni vivo la mia battaglia da sola, ma non nel lato pietista: ero forte, riuscivo a sostenere tutto il dramma di questa situazione. Ad un certo punto sei così solo che se incontri qualcuno che dice di aver bisogno di aiuto, ci credi”, aveva raccontato Anna Molli solo ieri, il 19 febbraio, a La vita in diretta, evidenziando poco dopo: “A lui interessano solo i soldi: è bravo, capisce qual è il punto di difficoltà. Nel mio caso si è finto un padre distrutto con una bambina morta di cancro, rincarando la dose aggiungendo anche il fratello, che subisce un trauma”. (Continua a leggere dopo la foto)









Purtroppo, a sole 24 ore dall’ospitata, Anna si è arresa e la notizia, come detto, è stata data proprio da Lorella Cuccarini, che ha promesso di portare avanti la sua battaglia. Alessandro Proto Alessandro Proto, sedicente broker dell’alta finanza con casa a Como e residenza in Svizzera arrestato per truffa e autoriciclaggio lo scorso giugno, nel novembre del 2019 ha patteggiato una pena di 4 anni di reclusione

