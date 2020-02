“Follie!”. Caterina Balivo, la gaffe è clamorosa. Parla de ‘L’amica geniale’ e la spara grossa

Dalla prossima stagione L’amica geniale perderà molti dei volti a cui i telespettatori sono affezionati. Gaia Girace, a tutti nota come Lila Cerullo, della serie tv, in un’intervista ha dichiarato che lascerà il personaggio che l’ha resa famosa. “Mi spiace lasciare il personaggio di Lila perché ci sto lavorando da tre anni, sto crescendo con lei e mi spiace lasciarla a qualcun altro. Spero che chi prenderà il mio posto la ami almeno un centesimo di quanto la amo io“.

Una decisione non semplice quella di lasciare un personaggio che le ha dato così tanto e che lei stessa ha amato realmente, al punto da sperare che chi la segua possa farlo ugualmente. Ma il percorso di Gaia Girace nel mondo dello spettacolo non finisce qui. Il suo desiderio è quello di continuare la sua carriera da attrice avviata grazie al personaggio di Lila e a Saverio Costanzo, regista della fiction si successo.

















Sui ruoli che vorrebbe ricoprire è sicura di sé: "Farò delle scelte, starò attenta a selezionare bene. Tutto avverrà con il tempo e con il lavoro", ha detto. Non è un mistero che sia previsto un recasting dei personaggi della serie tv per trovare attori che impersonino le versioni più adulte dei personaggi dei romanzi di Elena Ferrante ed p questo il motivo dell'abbandono di Gaia dal cast. Cosa che, però, sembra essere sfuggito a Caterina Balivo, che durante la puntata del 20 febbraio ha tirato fuori altre ipotesi che virano sul gossip come una lite con la collega Margherita o addirittura con regista e produzione.















"Spero che non lasci pure l'altra attrice", ha detto anche un ospite del salotto della Balivo. Ovviamente sui social è scoppiato il caso viste le notizie non vere che si stavano inanellando una dietro l'altra. "Ma la confusione che stanno facendo a Vieni da me su L'amica geniale? Informatevi prima di parlare delle cose", si legge su Twitter. "Ma di cosa stanno parlando a Vieni da me? Che confusione".









E ancora: “Gaia ha fatto quella dichiarazione perché è triste di dover abbandonare il suo personaggio, non perché ha deciso di farlo”, “Vabbè, abbiamo capito che lì nessuno ha letto nemmeno un libro e forse manco visto mezza puntata…”. Come detto, infatti, le attrici dovranno lasciare il cast solo perché nei prossimi episodi Lenù e Lila saranno adulte e dovranno essere interpretate da altre attrici. Stessa cosa era capitata con il passaggio tra la prima e la seconda serie della fiction.

