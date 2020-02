Nella puntata di oggi, giovedì 20 febbraio, di ‘Detto Fatto’ sono arrivate alcune confessioni inaspettate da parte della conduttrice Bianca Guaccero. Tutto grazie sempre alle domande a dir poco scomode fatte da Jonathan Kashanian. Quest’ultimo le ha chiesto se lei fosse una persona spendacciona, ma la padrona di casa del programma Rai ha rivelato di essere particolarmente parsimoniosa. Anche perché non ha possibilità di sprecare soldi, avendo ancora dei pagamenti importanti da effettuare.

I suoi sacrifici sono esclusivamente per la sua adorata figlia Alice. Bianca si è confermata dunque una donna molto semplice ed umile. Soltanto ieri aveva confermato tutta la sua correttezza e fedeltà affermando di non aver mai tradito nessun uomo in una relazione. Anche se al contrario lei ha subito delle corna. Ma tornando all’argomento odierno, la presentatrice tv ha confidato di avere ancora un mutuo da pagare. (Continua dopo la foto)

















Nella sua vita non è mai stata protagonista di spese estremamente esagerate: “Purtroppo io sono una persona noiosa. Sono nata vecchia. Ho una mentalità da grande. Metto i soldi da parte perché non ho vissuto nell’oro. Ho sempre aiutato tutti. A 23 anni, per non spendere inutilmente i miei soldi, ho deciso di aprire un mutuo che sto ancora pagando per me e mia figlia, per il nostro futuro”, ha dichiarato la Guaccero. Anche se è capitato qualche volta di aver fatto delle eccezioni. (Continua dopo la foto)























“Ho fatto delle spese folli solo per le persone che amo”, ha aggiunto Bianca. E successivamente è intervenuto sull’argomento lo stesso Jonathan: “Anche io avrei dato la stessa risposta. La mia educazione è stata molto pratica. Nessuno ti aiuta. Do molto valore ai soldi. Ho lavorato da quando ero ragazzino. Io non compro una maglietta da 1000 euro se ne posso comprare una da 30. Alcune volte succedeva che, se mi pagavano il doppio, spendevo più soldi”. (Continua dopo la foto)

Kashanian ha detto ancora: “Quando avevo preso casa, avevo la fissa per l’idromassaggio e l’ho fatto. Invece delle spese folli, preferisco fare delle vacanze coi miei genitori”. Nelle scorse ore Bianca si era scagliata contro il gossip: “Ragazzi in quest’ultimo periodo mi sono resa conto di come molti blog o giornali riescano a manipolare informazioni o notizie in maniera sensazionalistica per attirare l’attenzione del lettore ma a discapito della credibilità e professionalità e della storia della persona”.

