Tra poco ci sarà un cambio della guardia a Striscia la Notizia. Con una new entry: al fianco di Gerry Scotti – che prenderà il posto di Ficarra e Picone – non ci sarà più Michelle Hunziker ma un’altra donna molto amata dello spettacolo italiano. Va precisato che la bella Michelle mancherà solo per una settimana e in quei giorni, dunque, il pubblico vedrà un’altra donna al fianco del re di Chi vuol essere milionario.

In particolare succederà dal 2 al 7 marzo 2020 e la sostituta di Michelle Hunziker sarà Francesca Manzini, che ha comunicato la notizia sul suo profilo Instagram. “Signori! ancora non ci credo sarò la nuova conduttrice di @striscialanotizia dal 2 al 7 Marzo in compagnia del grande Gerry Scotti” ha scritto l’ex allieva di Amici Celebrities nella didascalia dello scatto che la ritrae davanti al bancone di Striscia con la targa del suo nome in mano. (Continua dopo la foto)

















Tanti e immediati i commenti dei fan di Francesca Manzini, ovviamente in estasi per la nuova avventura: “Te lo meriti! Brava!”, “Bravissima”, “Mitica” e poi tanti cuoricini lasciati sotto al post che ovviamente è stato subito ripreso da siti e giornali. Ma per ora dietro al bancone di Striscia restano i mitici Ficarra e Picone. E anche qui c’è una novità anche se molto meno felice. (Continua dopo la foto)















A inizio settimana, infatti, il pubblico affezionato di Striscia non ha potuto non notare che Salvatore Ficarra era in studio con le stampelle e, a uno sguardo più attento, il piede destro “fuori uso”. Cosa gli è successo? Picone ha fatto il suo ingresso da solo in studio, affiancato dalle veline, mentre Ficarra da solo lo aspettava al bancone. E ha spiegato: “Sono vivo per miracolo. C’è stata una rapina, erano dieci contro di me io ero come un pazzo… li ho lasciati morti a terra!”. (Continua dopo le foto)











Scherzava, ovvio. E Picone, subito: “La verità, siamo a Striscia… devi dire la verità”. Ficarra ha tentato di temporeggiare, poi però ha raccontato tutto: “Stavo giocando a calcio, abbiamo perso, 12 a 0. Mi sono infortunato al primo tempo, stavo cercando di rubare il pallone per andarmene, per non far finire la partita”. Naturalmente tutto lo studio è scoppiato a ridere per la dinamica dell’incidente. E Picone ha concluso: “Nonostante l’infortunio è qui, The show must go on!”.

