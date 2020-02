“Serena…”. GF Vip, Patrick e Andrea Montovoli contro la Enardu: succede sotto le telecamere

In camera Andrea Montovoli ipotizza chi sarà il prossimo eliminato e domanda a Patrick un parere: “Esce Pago!”, risponde l’ex gieffino senza pensarci due volte. Andrea gli chiede di argomentare il suo pensiero. Patrick lo accontenta: “Io credo che Pago abbia esaurito il suo percorso, c’è un buon livello di consumo”. Andrea: “Prima dell’arrivo di Serena Pago era invincibile”, commenta l’attore con piglio sicuro.

È a quel punto che Patrick si esprime duramente nei confronti dell’ex inquilina: “Pago è finito qua per la sua storia di Temptation, però ha pianto tre settimane per Serena, poi è arrivata Serena e non è stata amata, in più non ha fatto nemmeno una bella figura quindi fuori, perciò Pago è rimasto un po’ bruciato da Serena: Serena ha bruciato Pago”. Andrea: “Capiremo un sacco di cose in base all’uscita di questa settimana, capiamo se anche il pubblico si è rotto della Serena Pago story”, dice muovendo le mani in aria come ad enfatizzare una situazione estenuante. (Continua a leggere dopo la foto)

















Patrick: “Ci siamo rotti noi, figuriamoci fuori. Pago ha finito il suo percorso qua dentro”, sentenzia sicuro e Andrea spinge ancora di più il piede nell’acceleratore: “Serena non ha fatto niente per farsi amare”, conclude l’inquilino. Nel corso della prossima puntata del GF Vip, in onda domani, Pago potrebbe perdere al televoto contro Licia. Il parere dei due Vip è chiaro e lampante, ma sarà il pubblico ad avere l’ultima parola e capire se, come detto da Andrea Montovoli, “il pubblico si è rotto della Serena Pago story”. (Continua a leggere dopo la foto)















La compagna di Pago si è scagliata in un video pubblicato su Instagram contro Andrea Montovoli, colpevole a suo dire di “sabotare” il percorso del suo fidanzato. In un video in cui appare anche il figlio Tommaso, Serena ha lanciato un appello per salvare il cantante, che si trova in nomination insieme all’attrice Licia Nunez: “Ho sentito che stanno cercando di votare Pago per farlo uscire dalla Casa. – ha detto Serena – Il Signor Montovoli decide quando io e lui dobbiamo stare insieme. Prima io non dovevo entrare perché Pago doveva finire il suo percorso da solo”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Adesso è così “carino” e “generoso” che sta cercando di coinvolgere tutti gli elementi della Casa per sollecitare i fan a votare Pago perché vuole che noi stiamo insieme! Ma per favore. Se Pago vuole uscire, apre la porta rossa ed esce. Se vuole restare nella casa, lo fa per mille motivi e non lo decide Montovoli e tutte le altre persone che hanno capito che le coppie sono forti nel gioco Pago è una persona vera e onesta. Deve restare nella Casa”, ha concluso Serena.

“La mia pelle puzza di pesce marcio”. Elena: “Tutti mi evitano, ma voglio vivere”