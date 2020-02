Chi vuol essere milionario, mercoledì 19 febbraio è andata in onda una nuova puntata del seguitissimo game show condotto da Gerry Scotti. Davanti al presentatore amatissimo un concorrente di appena 18 anni: Marco Mancini, originario di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia, ha provato la scalata verso il milione. Ma proprio alla prima domanda ha avuto difficoltà.

Ed è stato rimproverato da Gerry, ma andiamo con ordine. La domanda in questione riguardava la canzone ‘Immigrato’ di Checco Zalone, che a Natale ha sbancato i botteghini con il film ‘Tolo Tolo’ e ha firmato un vero tormentone con quel brano. Il conduttore ha quindi chiesto a Marco quali fossero le parole esatte contenute all’interno della canzone. Come sempre, 4 le opzioni a disposizione del giovane concorrente: “Prima l’italiano”, “Un italiano vero”, “Viva l’Italia” e “Italiano medio”. (Continua dopo la foto)

















La risposta corretta era la A, ovvero “Prima l’italiano”, ma il 18enne, nonostante avesse visto il film, proprio non si ricordava quali fossero le parole di Zalone. E addirittura, e in modo molto frettoloso, ha subito escluso quella che era l’opzione giusta. Poi la richiesta che ha lasciato sbigottito Gerry Scotti: usare un aiuto. Lo ‘switch’ nel dettaglio, che consente di cambiare domanda. (Continua dopo la foto)















Alla fine quell’aiuto si è rivelato utile perché Marco non ha avuto problemi a rispondere correttamente alla domanda successiva che era sui social network ed è potuto andare avanti anche se poi è ‘caduto’ su Mickey Mouse, ma i suoi dubbi su quella precedente e la richiesta di usare subito uno degli aiuti a sua disposizione hanno fatto scattare un rimprovero da parte del conduttore: “Ma come si fa?”. Soprattutto perché quel film Marco l’aveva pure visto. (Continua dopo le foto)











“È una domanda facile, hai visto il film – gli ha detto Gerry – Così hai sprecato un aiuto alla prima domanda”. E poi ha insistito: “Hai visto pure il film, amico mio. Pensaci bene. Sbagliare su una cosa che si sa…”. Gerry ha tentato anche di indirizzarlo: “La frase in questione è alla base della polemica del film, Non posso aiutarti più di tanto…”. Niente. Marco era convinto che la risposta giusta fosse la D, ‘Italiano medio’. Quindi ha fatto bene a cambiarla e sui social gli utenti si sono un po’ divisi: per alcuni era normale che fosse così emozionato, per altri Scotti è stato un po’ duro con il ragazzo. Alla fine Marco è tornato a casa con 10mila euro.

