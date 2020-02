“Ho perso un figlio e ho il cancro”. L’ospite Vip di Caterina Balivo gela lo studio e chi la ricordava sorridente

Francesca Alotta racconta a ‘Vieni da me’ le difficoltà che ha dovuto affrontare dopo il grande successo degli anni ’90 ottenuto con il brano ‘Non amarmi’: la morte prematura del padre, la malattia della madre, lo stalking del suo ex e un tumore che lei stessa ha dovuto affrontare.

Ospite di Caterina Balivo, la cantante che nel 1992 aveva conquistato il successo al Festival di Sanremo insieme ad Aleandro Baldi con il brano "Non amarmi", ha parlato di alcuni momenti molto duri della sua vita. A cominciare dalla perdita di un bambino. Poi un altro durissimo colpo che la vita le ha riservato. Oggi Francesca combatte la battaglia più importante della sua vita, quella contro il cancro.

















"Ho capito – afferma in diretta nel salotto di Caterina Balivo – che devo vivere nel modo giusto ogni attimo della mia vita". "Io ero innamorata persa, però, purtroppo non sempre si può avere tutto quello che desideri. Io aspettavo un bambino e l'ho perso perché avevo scoperto che aveva un'altra situazione. Sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino e dopo l'ho lasciato", ha racconta la cantante di 'Non amarmi', durante la sua ospitata con Caterina Balivo.















Un periodo terribile per Francesca Alotta, che ha continuato a raccontare: "Non era la persona giusta e speravo che cambiasse. Noi donne abbiamo il difetto che speriamo di poter cambiare le persone", ha aggiunto. Dopo la fine del suo matrimonio, Francesca Alotta ha scoperto che, per lei, sarebbe stato difficile avere un bambino.









“Per me è stato complicato perché io sono nata mamma – ha raccontato commossa a Caterina Balivo – e ho capito che il mio percorso è essere mamma di più bambini. Quando mio padre è stato male sono andata da Padre Pio e un sacerdote mi ha detto che, forse, la mia strada era aiutare gli altri ed è quello che faccio“.

