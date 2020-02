Grande Fratello Vip, la situazione si scalda. Tutti aspettavano questo momento. E finalmente il momento è arrivato. Nella casa del Grande Fratello Vip c’è stata una doccia bollente e indimenticabile, quella di Clizia Incorvaia. La ex fidanzata di Paolo Sarcina de Le Vibrazioni che ora sta flirtando con Paolo Ciavarro, nelle ultime ore ha alzato la temperatura della casa del GF. Clizia Incorvaia si stava facendo una doccia ma, per lavarsi meglio, sotto il costume, lo ha spostato mostrando il seno.

Per carità, non che si sia visto chissà cosa ma comunque qualcosa si è vista. E il momento “epico” ha subito fatto il giro del web. Appunto, il pubblico non aspettava altro che una doccia bollente e qualche novità. Questa edizione del Grande Fratello Vip sembra più casta delle edizioni precedenti. E un po’ di bollore sotto la doccia ci stava. La foto del momento, però, è stata motivo di polemiche. Continua a leggere dopo la foto

















L’utente che per primo ha condiviso lo scatto lo ha dovuto cancellare a seguito dell’attacco di un altro utente che gli ha scritto: “È andato in onda perché si stava facendo una doccia – ha scritto quest’ultimo – e non se n’è resa conto, questo non ti autorizza a mettere in giro una foto del genere. Ce la fai?”. La replica è stata: “Ho dovuto cancellare lo screenshot dove Clizia esce la tetta perché ‘MA KOME T PERMETTI!11 T VERKOGNI ALM3N0??!11 SN KOSE 1NTIM3 E PVT!1211!!!!’” ha scritto. Continua a leggere dopo la foto















E ha aggiunto: “Come se gliel’avessi scattata io mentre era in vasca quando è semplicemente andato in onda. Sciallatevi che campate meglio”. E non ha tutti i torti. Mentre si faceva la doccia, Clizia non si è resa conto di aver mostrato il seno: si è comportata come se stesse sotto la doccia di casa sua. Poi, però, quando si è ricordata dove fosse, ha subito coperto tutto con la mano. Ma ormai la frittata era stata fatta. Continua a leggere dopo la foto











Beh, comunque c’è da dire che è un bel vedere… Incidente o no, una cosa è sicura: Clizia Incorvaia è una delle concorrenti più amate del GF Vip. Dipenderà forse dalla relazione che sta sbocciando tra lei e Paolo Ciavarro? Di sicuro il pubblico vuole sapere come andrà avanti la faccenda tra i due. E voi che dite, durerà?

