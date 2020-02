Una delle prime regole al Grande Fratello, Vip e non, è che i concorrenti non devono sapere nulla di quello che accade fuori. Salvo, certo, quando a comunicare le notizie è direttamente il conduttore e in questo caso Alfonso Signorini. Ed è successo più volte durante questo GF Vip 4 che il padrone di casa aggiornasse gli inquilini della Casa con sorprese o filmati.

Ma sul caso Morgan e Bugo al Festival di Sanremo 2020 i "vipponi", come li chiama Signorini, non erano stati messi al corrente. Ci ha pensato una delle nuove concorrenti del reality a raccontare quanto accaduto sul palco dell'Ariston. Entrata da pochissimi giorni nella Casa più spiata d'Italia forse non si è ricordata che così facendo è andata contro il regolamento del reality. E infatti è stata immediatamente chiamata in confessionale.

















Lei è Asia Valente, la sexy modella e influencer entrata dalla famosa porta rossa lunedì scorso insieme a Teresanna Pugliese e Sara Soldati. E l'altra sera, durante la cena, ha pensato bene di rivelare ai suoi nuovi coinquilini il caso montato al Festival di Amadeus di cui ancora tanto si parla. Quello, ovviamente, che vede coinvolti Morgan e Bugo, poi squalificati dalla gara.















"Ragazzi, a Sanremo è successo un casino assurdo – ha esordito Asia Valente – Praticamente c'era Malgioglio, no Morgan, scusate. Doveva cantare con un tipo sconosciuto. Morgan è entrato sul palco cantando parole che vanno contro di quello e quello ha lasciato il palco". I concorrenti erano increduli. E un attimo prima che la regia staccasse per evitare altre spifferate, Paola Di Benedetto è intervenuta.











"Ti hanno detto che non potevi dircelo?", le ha detto la ex naufraga dell'Isola dei Famosi. Poco dopo Asia è stata richiamata nel confessionale. Non sappiamo cosa sia successo nella famosa stanza rossa ma probabilmente la produzione le ha ricordato che è contrario al regolamento raccontare ai protagonisti del GF Vip cosa sta accadendo fuori. Verrà preso qualche provvedimento contro Asia?

