È andata in onda mercoledì 19 febbraio il quinto appuntamento con le Audizioni di Italia’s Got Talent, a partire dalle 21.30 in prima tv assoluta su TV8. In giuria ritroviamo Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Alla conduzione Lodovica Comello.

Sul palco un gruppo di ambasciatori di salsa nel mondo; un ragazzo di 13 anni che ha imitato i rumori delle moto: da quella classica a quella da cross, passando per la moto da corsa e la motosega; un sosia di Renato Zero ha interpretato alcune canzoni del noto cantautore romano, ma con la voce di Al Bano. E ancora una band composta da un solo musicista si è esibita cantando e suonando contemporaneamente la chitarra e la batteria. (Continua a leggere dopo la foto)

















Sul palco anche un coro gospel che ha portato tanta energia e tanta grinta; una compagnia di giovani ragazze hanno messo in scena un’esibizione di pole dance, mentre un ragazzo napoletano di 25 anni ha portato un monologo sulla camorra. Tra i concorrenti della puntata è stata però Vanessa, 18 anni, che ha portato sul palco di Italia’s Got Talent una versione molto particolare di Shallow, il brano cantato da Bradley Cooper e Lady Gaga, pubblicato il 28 settembre 2018 come primo estratto dalla colonna sonora del film A Star Is Born. (Continua a leggere dopo la foto)















Ad accompagnarla sul palco il giudice Frank Matano il quale, aspettandosi una performance carica di patos e profonda visto la dedica della ragazza, è rimasto sorpreso quando la giovane Vanessa ha interpretato in maniera esilarante il brano con la voce dei Chipmunk. Vanesa Krasniqi Vanni ha solo 18 anni e ha deciso di presentare al pubblico un “omaggio” a Frank Matano, cantando Shallow di Lady Gaga in “stile Chipmunks”, accompagnandosi al piano. (Continua a leggere dopo la foto)









Nonostante l’esibizione inizialmente non avesse convinto la giuria – Matano a parte -, Mara Maionchi ha voluto sentire la sua voce non modificata, rimanendone conquistata. Per lei alla fine sono arrivati 3 sì, quello di Franck Matano, di Mara Maionchi e Federica pellegrini. All’inizio scettica per la seconda possibilità, ma che alla fine ha ceduto dando la possibilità a Vanessa di tornare sul palco del programma.

“Solo per Pago”. GF Vip, Serena Enardu, l’attacco è bestiale. Parole durissime contro il nemico numero uno