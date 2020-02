I fan di Ballando con le stelle ormai se ne sono fatti una ragione, ma il dispiacere resta. Dalla prossima edizione del programma del sabato sera di Milly Carlucci, Samanta Togni non ci sarà. La Togni, che da poco si è sposata con il chirurgo Mario Russo, ha preso una decisione e non torna indietro. E non ha neanche intenzione di lavorare dietro le quinte o di fare la giurata. Basta. Si è chiuso un cerchio. Ovviamente per il fan dello show di Milly Carlucci che partirà il 21 marzo su RaiUno, il dispiacere è tanto.

Ma ormai le cose stanno così. Ovvio, dopo 14 edizioni, ci si affeziona… Ma la Togni, che nel 2005 ballava in coppia con Fabrizio Frizzi, ha deciso: dirà addio a Ballando con le stelle per dedicarsi ad altri progetti nel mondo dello spettacolo. La ballerina ne ha parlato con il settimanale Di Più Tv. Ecco cosa ha fatto sapere riguardo la sua scelta professionale.

















"È stata una mia scelta, ho deciso di lasciare nel momento giusto – ha detto Samanta Togni – Una ballerina ha comunque un tempo oltre il quale non dico che si deve fermare, ma perlomeno deve rallentare. Ballando mi ha dato tantissimo, ma ora voglio fare altro. Attualmente faccio l'inviata nel programma Buongiorno benessere, ho fatto anche teatro e mi piacerebbe continuare. Insomma ho già diverse proposte che bollono in pentola e sono felice".















Chissà in che vesti rivedremo la mitica ballerina. Siamo certi che la 38enne farà qualcosa di diverso dal solito. Ma siamo anche sicuri che lo farà alla grande. Ma come ha reagito Milly Carlucci di fronte alla scelta di Samanta Togni di lasciare Ballando con le stelle? La conduttrice, che ha esperienza, ha capito le ragioni della ballerina. E non l'ha biasimata per il suo desiderio di guardare oltre. Ovviamente ora ha un lavoro in più da portare a termine…









Deve trovare una degna sostituta della Togni. E non sarà una cosa semplice. Al matrimonio di Samanta e Russo Milly Carlucci non è andata ma le ha scritto un messaggio di auguri pieno di affetto. Tra gli invitati al matrimonio: Samuel Peron, Veer Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Raimondo Todaro, Sara Di Vaira, Stefano Oradei, Luca Favilla.

