Il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini andrà avanti fino ad aprile, allungando la messa in onda di un mese. La notizia filtra dai corridoi di Mediaset, che vuole garantire una certa stabilità economica a Canale 5 senza rischiare troppo. Secondo quanto riportato da Libero, infatti, il costo/rendimento il reality nella casa più spiata d’Italia sta andando abbastanza bene, con una media del 18% e qualche escursione oltre il 20%, anche se per il cast impiegato era legittimo aspettarsi di più.

Il prolungamento del Grande Fratello Vip fa slittare l'Isola dei Famosi al 2021. Una brutta notizia per i fan del reality show, dopo che Alessia Marcuzzi ha lasciato la conduzione in favore di Ilary Blasi. La nuova edizione di Temptation Island, invece, potrebbe essere anticipata a maggio per non entrare in concorrenza con Europei e Olimpiadi che che andranno in onda d'estate.

















Ma il Grande Fratello Vip cambierà anche il giorno della messa in onda. Come anticipato da Bubino Blog, il reality show condotto da Alfonso Signorini si sposterà dal lunedì al mercoledì. Quindi non il 9 e 16 marzo, ma l’11 e il 18.

"Montalbano è una festa popolare che si rinnova. Dal 1999 quando andò in onda il primo episodio abbiamo calcolato che, accumulando i telespettatori, arriviamo a un miliardo e 200mila", ha detto la direttrice di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, alla presentazione dei prossimi due episodi de 'Il Commissario Montalbano' in onda lunedì 9 e 16 marzo.















"Quando torna Montalbano non è solo una festa del Paese ma anche per noi. Io mi sento un privilegiato perché è il prodotto più straordinario che l'azienda abbia costruito nel tempo", ha detto il direttore di Rai1, Stefano Coletta. I due nuovi episodi sono intitolati: "Salvo amato, Livia mia" e "La rete di protezione".









Nell’episodio “Salvo amato, Livia mia”, tratto dall’omonimo racconto di Camilleri con elementi presi anche dalla storia Il vecchio ladro, il nome di Luca Zingaretti compare nei titoli anche come regista insieme al compianto Alberto Sironi, scomparso lo scorso 4 agosto.

