Non era contento, il pubblico, che Serena Enardu fosse entrata nella casa del Grande Fratello Vip. La sarda aveva varcato la porta rossa con l’intenzione di riconquistare il suo ex Pago. I due erano felici e innamorati fin quando non hanno partecipato a Temptation Island. Lì le certezze di Serena Enardu hanno iniziato a vacillare fino a sgretolarsi definitivamente. È stato proprio a Temptation Island che Serena ha capito di non amare più Pago. Così lo ha lasciato. Per lui è stata una sofferenza enorme.

Non credeva alle proprie orecchie quando Seren gli ha detto la verità. Ma ha cercato di andare avanti. Poi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. E da quel momento Serena ha capito che voleva tornare con lui. Allora è entrata nella casa per chiarire e il pubblico ha avuto la possibilità di decidere se farla entrare o meno nella casa. Tutti hanno votato compatti per il no ma Alfonso Signorini l'ha fatta entrare ugualmente.

















Il pubblico non ha gradito di essere stato scavalcato così. E, alla prima occasione, Serena Enardu è stata buttata fuori. Ora non è più una concorrente del GF Vip ma continua a far parlare di sé anche fuori dalla casa. L'ormai (di nuovo) fidanzata di Pago ha postato su Instagram una storia nella quale si è schierata contro un concorrente del GF Vip, Andrea Montovoli. Il motivo? Secondo lei Montovoli starebbe facendo in modo che Pago esca.















Secondo Serena Enardu, Andrea Montovoli, starebbe sabotando il percorso di Pago all'interno della casa. Proprio nel momento più delicato per Pago: il cantante, infatti, è attualmente al televoto con Licia Nunez. Nella storia Serena Enardu è insieme al figlio Tommaso e lancia un appello per il pubblico: "Ho sentito che stanno cercando di votare Pago per farlo uscire dalla Casa. Il Signor Montovoli decide quando io e lui dobbiamo stare insieme. Prima io non dovevo entrare perché Pago doveva finire il suo percorso da solo" ha detto.









E ancora: “Adesso è così ‘carino’ e ‘generoso’ che sta cercando di coinvolgere tutti gli elementi della Casa per sollecitare i fan a votare Pago perché vuole che noi stiamo insieme! Ma per favore. Se Pago vuole uscire, apre la porta rossa ed esce. Se vuole restare nella casa, lo fa per mille motivi e non lo decide Montovoli e tutte le altre persone che hanno capito che le coppie sono forti nel gioco (tanto che Montovoli sta cercando di dare consigli a Paolo e Clizia). Pago è una persona vera e onesta. Deve restare nella Casa”.

