Una polemica che sembra non finire mai quella tra Roberto Parli e Rita Rusic. L’imprenditore, marito di Adriana Volpe, è tornato ad attaccarla. Insomma, chi pensava che l’ascia di guerra fosse sepolta si sbagliava di grosso. E adesso si mette male visto che, il botta e risposta non sembra intenzionato a finire. Tutto è nato dentro la casa del Grande Fratello Vip.

Poi è proseguito nello studio di Barbara D'Urso dove la Rusic non ha esitato a definire la rivale una donna in un momento lavorativo difficile, che deve scaricare tutti i suoi problemi nella Casa più spiata d'Italia e per questo è più che mai agguerrita e competitiva con gli altri concorrenti del programma. Parole che Roberto Parli non ha digerito particolarmente tanto che, attraverso il settimanale Nuovo Tv, ha voluto chiarire una volta per tutte la posizione lavorativa della moglie, che per anni ha lavorato nei programma mattutini della Rai.

















"La signora Rusic ha espresso un pensiero a caldo, non valutando che mia moglie ha sempre lavorato e lo sta facendo tuttora. Banalmente, il rapporto con la Rai si è chiuso solo lo scorso giugno. Adriana è una professionista in gamba e molto stimata", ha dichiarato il marito di Adriana Volpe alla stampa. Roberto ha spiegato perché la bionda conduttrice viene spesso attaccata al Grande Fratello Vip.















Lei è una donna diretta e ama la chiarezza. Questo porta inevitabilmente a certe dinamiche nelle relazioni. Comunque, anche se ci sono scontri, vedo che alla fine i concorrenti tendono sempre a superare le incomprensioni". Qualche tempo fa Roberto Parli ha commentato entusiasticamente il confronto tra Adriana Volpe e Rita Rusic al Grande Fratello Vip.











Un confronto che, a detta di Parli, avrebbe vinto l’ex volto Rai, sempre determinata e risoluta. In quell’occasione si è schierato dalla sua parte anche l’amico e collega Marcello Cirillo, che oggi è spesso ospite del salotto di Barbara d’Urso. Adriana e Roberto – entrambi 46 anni – sono sposati dal 2008. Hanno una bambina, Gisele, di 10 anni. La Volpe vive un matrimonio a distanza: Roberto Parli, che è un imprenditore nel settore immobiliare, vive a Montecarlo cinque giorni a settimana per esigenze lavorative. Nei weekend raggiunge moglie e figlia a Roma.

