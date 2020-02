Bianca Guaccero è una bellissima e bravissima padrona di casa a Detto Fatto. Simpatica, ironica, preparata e anche senza peli sulla lingua se è necessario. E lo è quando circolano notizie false e tendenziose che addirittura riguardano la salute delle persone. Per questo motivo, durante lo spazio della SuperClassifica Jon, la conduttrice del programma di Rai2 ha approfittato per scagliarsi contro siti e blog che diffondono fake news.

“Molti blog utilizzano termini come malattie, cose gravi e questo non va assolutamente bene, facendo del sensazionalismo su malattie che riguardano noi”. E poi, senza usare mezzi termini, ha chiesto di farla finita con certe speculazioni “perché non si usa la vita delle persone per speculare sulle malattie e una vergogna veramente. Vergognatevi!”. Questo appello di Bianca Guaccero è stata subito accolto dal suo collega, Jonathan Kashanian. (Continua dopo la foto)

















“Ogni pomeriggio noi portiamo leggerezza nelle vostre case e pretendiamo la stessa leggerezza”, ha detto l’ex gieffino nella sua rubrica facendo eco alle parole della padrona di casa. Insomma, i due volti di Detto Fatto hanno approfittato del tema della SuperClassifica Jon, le fake news, non solo per far divertire e intrattenere ma anche per fare un appello serio a siti e blog sulla loro responsabilità nel riportare le notizie. (Continua dopo la foto)















Appello che Bianca Guaccero, che quotidianamente fa i conti con i gossip sulla sua vita privata e quelle delle presunte malattie (dagli attacchi di panico all’anoressia perché giudicata troppo magra), ha ribadito anche tra le Storie di Instagram: “Ragazzi in quest’ultimo periodo mi sono resa conto di come molti blog o giornali riescano a manipolare informazioni o notizie in maniera sensazionalistica per attirare l’attenzione del lettore ma a discapito della credibilità e professionalità e della storia della persona”. (Continua dopo le foto)











E ancora, rivolgendosi direttamente ai suoi fan e pur senza fare riferimento a specifiche fake news, la presentatrice di Bitonto ha voluto mettere in guardia il suo affezionato pubblico: “Vi prego di non crede a tutto ciò che viene riportato sui siti”. “Se avete dubbi su qualcosa chiedete direttamente a me, qui su Instagram. Grazie”, è la conclusione.

“Mi sento male”. Poi Roberto, 36 anni, crolla a terra: la cena al ristorante finisce in tragedia