“Ma che cosa dici!”. Uomini e Donne, Maria De Filippi esplode in studio: volano parole grosse contro di loro

Trono over, Maria De Filippi perde la pazienza. Nella puntata di oggi, la signora di Canale 5 non le ha mandate a dire ai due concorrenti. È stata una puntata ricca di colpi di scena, dominata nella prima parte dalla figura di Barbara De Santi che, come succede da qualche settimana a questa parte, ha avuto un confronto con Gianni Sperti.

Confronto che però non è andato come si pensava, Gianni infatti ha visto Barbara in difficoltà e ha preferito non aumentare la tensione in studio. Anche perché, a farlo, c’hanno pensato Marcello Michisanti e Simonetta Epifani e a farne le spese, come detto, è stata Maria De Filippi che fatica a comprendere come mai qualsiasi cosa i Cavalieri e le Dame fanno finisca sui social. Continua dopo la foto

















Nel dettaglio, si è scoperto infatti che Marcello ha postato un video con una Panda mentre era in giro con Simonetta, e questo l’ha spazientita: “Perché dovete pubblicare la Panda?”. “Che motivo hai – è intervenuta a un certo punto Gemma Galgani – ? La ritengo una cosa assurda perché sei con una persona che stai conoscendo…”. Marcello non ci ha visto niente di male: è stato un amico a fargli il video, e non credeva che sarebbero arrivate certe accuse. Continua dopo la foto















La situazione è diventata così surreale a un certo punto che Maria De Filippi, rispondendo a una domanda di Gianni Sperti, gli ha fatto notare che si erano tutti soffermati a parlare di questa Panda e non dell’appunto che c’era stato tra Simonetta e Marcello, loro compresi. La situazione è degenerata quando Marcello ha accettato di conoscere due donne, tra cui la trentottenne Melania: i due parterre si sono chiesti come mai fosse interessato a donne dalle età così diverse, e lui ha fatto capire che in qualche modo Melania lo ha colpito per il “movimento”. Continua dopo la foto











“Marcello – gli ha chiesto a quel punto Maria –, che movimento hai visto in Melania”. Barbara a un certo punto ha spiegato che Marcello è stato consigliato dalle “amiche che lo hanno iscritto” e a domanda di Maria De Filippi ha risposto che è stato proprio lui a dirglielo; Michisanti ovviamente ha negato ma ormai le accuse erano impossibili da fermare: “Non credo – queste ad esempio le parole di Sandro – che lui voglia conoscere le persone per come vanno conosciute. Ma mi fa specie voi che stiate ancora con lui!”.

