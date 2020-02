“Te lo giuro!”. Uomini e Donne, Barbara De Santi scoppia in lacrime: il gesto di Gianni Sperti lascia tutti senza parole

Una puntata destinata a lasciare il segno quella di oggi del trono over. Protagonista ancora una volta Barbara De Santi. Da una paio di settimane a questa parte la dama ha preso il controllo della trasmissione. Con l’uscita di scena di Ida Platano e Riccardo (per ora) e Gemma Galgani alle prese con i suoi tormenti amorosi, le attenzioni sono tutte per lei.

Barbara De Santi, nei giorni scorsi, ha attaccato pesantemente Gianni Sperti. Gianni che, nonostante i colpi bassi e il suo matrimonio con Paola Barale tirato per le orecchie, oggi è rimasto in silenzio. Il motivo? Barbara De Santi è scoppiata a piangere e Gianni Sperti ha preferito evitare di inveire, si è alzato e l'ha abbracciata. Cos'è successo? Barbara De Santi ha commentato un articolo che riportava delle parole molto forti di Paola Barale nei confronti di Gianni, senza sapere però che il suo commento avrebbe presto fatto il giro di Instagram e sarebbe arrivato a lui.

















ggi Barbara piangeva e Gianni non se l'è sentita di insistere, ragion per cui si è alzato e l'ha confortata. Lei ha ribadito quanto già detto ieri: "Non lo farei mai, ti giuro". E lui ha sorpreso tutti con delle belle parole sulla Barale: "Io sono serenissimo – questo il suo discorso –, non ho un dolore per questo perché ho un bellissimo ricordo del mio matrimonio".















Barbara De Santi si è palesemente rasserenata ma subito Maria De Filippi ha cercato di farle capire che questo non vuol dir niente: "Non siete diventati fratello e sorella. Sennò diventa tutto un incubo". La De Filippi insomma ha cercato di far capire alla De Santi che Gianni potrebbe criticarla di nuovo e che lei dovrà farsene una ragione.











Finisce così una brutta parentesi di Uomini e Donne, in cui si è andati oltre ogni immaginazione visto che è vero che Gianni può risultare fastidioso con le sue battute su tenori di vita, ricerche dell’uomo ricco e così via, ma c’è comunque modo e modo di rispondere. Vedremo a questo punto se si arriverà nuovamente a situazioni del genere.

