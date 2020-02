Il 70esimo Festival di Sanremo è stato un successo su tanti fronti e tra i tanti ospiti quelli che il pubblico attendeva con maggior trepidazione erano sicuramente Al Bano Carrisi e Romina Power. I due cantanti ed ex coniugi hanno fatto impazzire l’Ariston e i telespettatori con un’emozionante performance sulle note del loro nuovo inedito scritto per loro da Cristiano Malgioglio dal titolo Raccogli l’attimo. e un medley dei loro più grandi successi.

Era stato proprio il paroliere ed ex gieffino ad annunciare l’esibizione di Al Bano e Romina sul palco di Sanremo: “Ecco il duo più internazionale. pronti a sbarcare al Festival di Sanremo …Albano e Romina Power. Gia’ pronta anche la versione del brano cantata in cinque lingue diverse. Vi diro’ …..che il solo ritornello non uscira’ facilmente nella vostra testa. I am very happy”. (Continua dopo la foto)

















Ogni volta che Al Bano e Romina cantano o si mostrano insieme il pubblico più nostalgico si emoziona. E stando alle voci che circolano in rete non si dovrà aspettare più di tanto per rivederli in coppia. Quando? Dove? Non è ancora sicuro, ma potrebbero partecipare al Serale di Amici di Maria De Filippi, in partenza il prossimo 28 febbraio. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime ore, il conduttore tv Vito Diomede ha condiviso in rete un video su un’intervista concessagli dal cantante di Cellino: “Devo dare una notizia che è molto piacevole per me – fa sapere Al Bano nel filmato – Nel senso che sono stato chiamato per sei trasmissioni e una di questa capita il 28 febbraio. Data in cui era prevista una mia apparizione a Mola di Bari”. (Continua dopo foto e post)











E guarda caso il 28 febbraio è proprio la data di inizio del Serale di Amici… Diomede, secondo il sito Gossip e Tv, ha spifferato che al noto talent è prevista la partecipazione di Al Bano Carrisi in coppia con Romina Power, che potrebbero rivelarsi dei nuovi giudici o coach del noto talent di Maria De Filippi: “Notizia esclusiva!! – dice il conduttore- Albano e Romina Power ospiti fissi nel cast di #Amici per 6 puntate televisive con Maria De Filippi”.

