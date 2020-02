“Non dovevo farlo”. Clizia Incorvaia in lacrime al GF Vip. Tutta ‘colpa’ di Paolo Ciavarro

La sorpresa per Paolo Ciavarro non ha portato i frutti sperati. Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro non hanno potuto esitare nell’esprimere la loro opinione sulla relazione che il figlio sta intrattenendo nella casa più spiata d’Italia. Paolo Ciavarro è uscito scosso e amareggiato da quell’incontro, avvenuto sotto gli occhi di tutti. Le dichiarazioni sono state pesanti e anche la reazione di Clizia Incorvaia non ha certamente rincuorato il giovane figlio degli attori. Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina, leader del gruppo Le Vibrazioni, si è sfogata, trovando l’incoraggiamento giusto da parte degli amici in gara, soprattutto di Pago.

Eleonora Giorgi non si è trattenuta e lo ha detto in faccia al figlio: "Da quel momento non posso più vedere il Grande Fratello! Le persone si danno appuntamento per vedervi. Pensaci a sta cosa: protezione di sé". Paolo Ciavarro, di contro, è rimasto senza parole, anzi, di parole da dire ne avrebbe, ma al momento si è espresso così: "Non me l'aspettavo, le dichiarazioni di mia madre boh. È libera di fare quello che crede, io vado avanti per la mia strada". Eleonora Giorgi ha il 'cuore spezzato': "L'ho visto anche io che Paolo è rimasto molto male e sono qui veramente avvilita. Non è rimasto male per il mio incontro con lui, ma di quell'intervista", dice riferendosi a quella rilasciata a Chi. "Invece lui pensa che io sia stata invadente, ho sentito le sue parole e come madre ho il cuore spezzato". (Continua dopo le foto).































Clizia Incorvaia è sempre stata titubante. L'influencer siciliana, ex moglie di Francesco Sarcina, ha rivelato da subito i suoi dubbi sulla relazione con Paolo Ciavarro. Non si dimentichi che è stata lei stessa ad aver confessato di avere iniziato una frequentazione prima di entrare in casa del Grande Fratello. I dubbi aumentano e Clizia ha avuto un crollo emotivo davanti a tutti i compagni di viaggio. A starle vicino, proprio Pago, che con un caloroso abbraccio ha tentato di calmare la bella bionda in lacrime: "Non ti posso parlare se stai così". Clizia teme il giudizio di chi vive fuori dalla casa, in particolare quello dei suoi familiari. (Continua dopo la foto).









Le parole di Eleonora Giorgi, che hanno infastidito Paolo, in Clizia hanno risuonato diversamente: “Io capisco la preoccupazione di una madre. Da quel momento ho pensato alla mia vita e ai miei genitori. So cosa pensano, io c’ho una figlia, sono più grande, c’ho una separazione, sono sicura che mia madre stia pensando che io sia una ragazzina, che mi starà giudicando”. Pago non si è trattenuto e ha detto la sua: “Ma non puoi trovarti una persona e stare bene? Non puoi intaccare la tua felicità per far star bene gli altri”. Si sono aggiunte, poco dopo, anche Adriana e Licia. Clizia era in lacrime e nulla sembra averla calmata del tutto. (Continua dopo le foto).

“Ma che male c’è, è la cosa più pulita che abbiamo visto, come si fa criticare una cosa del genere”. Clizia ha così replicato, parlando ancora della Giorgi dal cuore spezzato: “Ma lei non critica la forma, critica il fatto che non andava vissuto”. Adriana domanda: “E quando andava vissuto?”. A questo punto la risposta di Clizia è categorica: “Mai. Forse dovrei essere più forte dal punto di vista razionale e decidere di non vivere delle cose per proteggerle altre. Non siamo delle bestie che dobbiamo assecondare i nostri sentimenti, forse dovevo solo pensare alle priorità e precludermi tutto questo, ma sarebbe come vivere a metà, e io non so vivere a metà”. Non potranno mancare all’appello anche i familiari della Incorvaia, senza escludere l’intervento dell’ex marito.

