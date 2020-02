“I vincitori sono loro!”. La pupa e il secchione, non poteva andare diversamente. Il pubblico voleva quei due

A la Pupa e il secchione hanno stravinto Stefano Beacco e Maria Assunta Scalzi. Sono loro i vincitori di quest’edizione e lo hanno fatto alle spalle di Stella Manente e Andrea Santagati che sono arrivati secondi dopo un divertente “Bagno di cultura”, a cui ha assistito un esterrefatto Alessandro Cecchi Paone. Si tratta di una coppia amatissima dal pubblico, che è riuscita a conquistare i telespettatori con la propria semplicità e con la sintonia che si è creata nel corso delle puntate, e che più di tutte le altre coppie ha dimostrato di essere cambiata nel corso del programma.

"Ho scoperto un mondo e una persona squisita", queste alcune delle parole di Stefano durante il filmato finale sulla sua esperienza alla Pupa e il secchione. "Stefano – queste invece alcune parole della Scalzi – è stato testimone di questa mia crescita e liberazione. Ho preso consapevolezza col mio corpo e anche tanta tanta sicurezza".

















E ancora: "Penso che la mia semplicità nell'affrontare i problemi l'abbia un po' trascinata", ha spiegato il Pupo a Cecchi Paone che sarà rimasto senz'altro sorpreso dalle parole successive della filologa: "Qua non mi sentivo giudicata e potevo essere me stessa. Quindi ho iniziato ad essere me stessa senza orpelli, senza finzioni e senza maschere. Non so più se sono una secchiona!".























"Grazie – questo il discorso di Stefano nel video dedicato alla sua Scalzi – di avermi aiutato a crescere, a conoscere me stesso e a portarmi a una consapevolezza di me stesso che non avrei mai pensato". Scalzi, commossa ed evidentemente felice, si è limitata a un chiarissimo "Gli voglio bene, non ho nulla da aggiungere".



Ma tra loro è scoccato l’amore? Per il momento non si sa se i due stiano assieme ma è molto probabile che siano solo amici perché alla fine del percorso, sebbene l’affinità di entrambi sia stata altissima, non c’è stata alcuna proposta a sorpresa come quelle che invece abbiamo visto. Intanto si parte con 20mila euro, poi si vedrà!

