Ricky Tognazzi a Vieni da me. Frecciatina a Barbara D’Urso, ma Caterina Balivo lo ‘sbugiarda’

Ricky Tognazzi è stato ospite di Caterina Balivo per parlare della seconda stagione della fiction La vita promessa. La fiction torna sulla rete ammiraglia il 23 febbraio. Dopo il finale della prima stagione, quello che ci lascia con alcune domande in sospeso, siamo pronti a dare il benvenuto all’imperdibile secondo ciclo di episodi sulla famiglia di siciliani emigrati in America.

Nei tre nuovi episodi della fiction, i telespettatori saranno catapultati tra gli anni '30 e '40, a New York. La famiglia Rizzo riappare in una nuova abitazione e in un nuovo ristorante nel celebre quartiere della Grande Mela, Little Italy. Carmela sarà come al solito il baluardo della narrazione.

















Le orbiteranno attorno il figlio Rocco (Emilio Fallarino), menomato da Vincenzo Spanò (Francesco Arca). Rosa (Miriam Dalmazio), che ha perso il marito Michele, si è traferita da Carlo Ragusa (Antonio Monsellato). Ex compagni di lotte, tra i due non scatta però la scintilla. Durante l'intervista Tognazzi non si sottrae alle domande scomode di caterina Balivo e ha confessato candidamente che sua moglie Simona Izzo lo ha costretto a sposarsi.















"Se mi ha costretto a sposarla? Abbastanza: io sono un figlio dei fiori, contro il matrimonio, poi mio padre ne ha fatti una dozzina". Ma poi lei ha insistito e alla fine ha ceduto. Caterina ha mandato in onda anche uno spezzone della trasmissione 'Dimmi la verità', condotto da lei nel 2008-2009 e in cui erano ospiti Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Il format prevedeva anche la macchina della verità, tornata di moda con il programma "Live – Non è la D'Urso".









Dopo messa in onda del filmato, il regista e attore ha tirato una frecciatina a Barbara: “C’è qualcuno che ti ha copiato recentemente”, ha detto Tognazzi. Ma Caterina Balivo ha subito smorzato spiegando un aneddoto: “Io l’avevo copiata da Maurizio Costanzo, da Buona Domenica”.

