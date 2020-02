GF Vip, dopo la diretta è caos. Pago se la prende con Patrick: “Imbarazzante”

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip è iniziata con la lite tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Uno scontro di fuoco nato in cucina per chi dovesse lavare i piatti, con la showgirl che ha accusato lo storico gieffino di averla anche spintonata (cosa poi smentita da Alfonso Signorini durante la diretta).

"Le immagini dimostrano che questo spintone che ti avrebbe spostata di un metro non c'è stato. Tu hai esagerato nei toni, hai parlato addirittura di bullismo", ha detto Signorini rivolgendosi ad Antonella, che però non ha fatto retromarcia mentre in salotto scoppiava il caos.

















Non solo il pubblico, ma anche Adriana Volpe, Fernanda Lessa e Andrea Montovoli si sono schierati dalla parte di Patrick. E ovviamente Antonella non l'ha presa affatto bene: "Tu sei un mostro Patrick e anche tu Adriana sei un mostro", ha urlato furiosa mentre Patrick continuava a riderle in faccia chiamandola "crotalo".















Nel corso del daytime del 18 febbraio, in molti sono stati chiamati in confessionale. Adriana Volpe si sia schierata con Patrick: "Finalmente si è fatta chiarezza, perché non siamo tutti pazzi". "Il crotalo è un Antonella che fa finta di essere spinta via e non è vero", ha detto invece Patrick, che poi ha detto "Vedendola stare male, non penso di continuare a disturbarla". Antonella Elia non demorde e anche nel confessionale ha rivelato di non voler parlare più con nessuno di loro.









Ultimo a entrare nel confessionale è stato Pago, che ha commentato la reazione di Patrick con parole molto decise. Il compagno di Serena (amica di Antonella nella casa) non ha apprezzato le parole che il gieffino ha pronunciato durante la diretta: “L’atteggiamento di Patrick è stato davvero imbarazzante”.

