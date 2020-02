Paolo Ciavarro, confessionale di fuoco al GF Vip: Tutta colpa di mamma Eleonora Giorgi

Grande sorpresa per Paolo Ciavarro, che durante la dodicesima edizione del Grande Fratello Vip ha incontrato i suoi genitori nella Casa. Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, riuniti dopo tanti anni solo per il bene del figlio sono entrati nella casa di Cinecittà per incontrare Paolo, loro unico figlio, che da qualche settimana ha intrecciato una relazione con Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina, leader del gruppo Le Vibrazioni.

Una volta in casa, alfonso signorini ha chiamato Clizia Incorvaia, in evidente imbarazzo per la situazione, per le presentazioni ufficiali. Eleonora Giorgi ha spiegato che non sbircia e non ha mai visto i suoi figli con le fidanzate. Poi ha dato un consiglio tra le righe al figlio: “Da quel momento non posso più vedere il Grande Fratello! Le persone si danno appuntamento per vedervi. Pensaci a sta cosa: protezione di sé”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Signorini ha poi fatto vedere le pagine dell’intervista che la Giorgi aveva rilasciato a Chi dopo il primo bacio, intervista in cui l’attrice diceva: Non credo che siano innamorati, non credo di aver detto precisamente questo. Sicuramente la loro è stata una scena incredibilmente romantica. Sono in due punti diversi della vita, ma io con i miei figli non ho mai emesso giudizi sulle loro fidanzate. Non lo si può fare. C’è il mio totale rispetto. Io sono felice che mio figlio sia un uomo e che si viva le cose nelle quali crede. Io sono cento passi indietro”. Clizia non ha nascosto di non aver preso benissimo le parole nell’intervista: “Dopo l’intervista mi sono presa un po’ male, volevo scappare in realtà. Noi stiamo vivendo una cosa che io non avrei mai pensato di vivere qui”. (Continua a leggere dopo la foto)















Finita la puntata, Eleonora Giorgi deve aver riflettuto su quanto accaduto nella Casa col figlio e sui social si è lasciata andare a un lungo sfogo in cui dice di avere il “cuore spezzato”. “L’ho visto anche io che Paolo è rimasto molto male e sono qui veramente avvilita. Non è rimasto male per il mio incontro con lui, ma di quell’intervista”, dice riferendosi a quella rilasciata a Chi. “Invece lui pensa che io sia stata invadente, ho sentito le sue parole e come madre ho il cuore spezzato”. (Continua a leggere dopo la foto)









La situazione e soprattutto le raccomandazioni dell’attrice hanno imbarazzato e non poco Paolo Ciavarro, a cui, anche non è piaciuta per niente l’intromissione della madre nella neonata storia d’amore con la Incorvaia. Nel day del 18 febbraio, Paolo si è detto indispettito delle parole della madre: “Non me l’aspettavo, le dichiarazioni di mia madre boh. È libera di fare quello che crede, io vado avanti per la mia strada”.

