Ha condotto la settantesima edizione del Festival di Sanremo e ha fatto registrare numeri da record. Per questo motivo la Rai ha deciso di puntare ancora una volta su Amadeus. Per fare una cosa grande: sfidare Maria De Filippi il sabato sera. Oh, ragazzi, questa è una cosa seria… Chi mai oserebbe sfidare la regina del sabato sera che con il suo C’è posta per te continua a ottenere successi? Ebbene, la Rai, reduce dal successo del Festival di Sanremo, si sente pronta a sfidare Maria. Con Amadeus.

Stando ad alcune indiscrezioni rilasciate da Blogo, Amadeus potrebbe condurre il sabato sera in prima serata una o due puntate speciali del suo I soliti Ignoti. Ovviamente il programma andrebbe in onda in contemporanea il programma di Maria De Filippi. Ma in che cosa consistono queste puntate speciali de I soliti ignoti? L’idea è quella di regalare al pubblico lo stesso quiz ma con soli vip. Secondo quanto rivela Blogo, il quiz prenderebbe il posto di… Continua a leggere dopo la foto

















“Un, due, tre, Fiorella”, il programma condotto da Fiorella Mannoia che è andato in onda per due puntate nel 2017. Lo stesso programma sarebbe dovuto andare in onda anche quest’anno, dopo il Festival di Sanremo. Ma è stato cancellato. Così la Rai si è ritrovata un vuoto nel palinsesto. E ha pensato di tappare quel buco con Amadeus che ha dato a mamma Rai belle soddisfazioni. Con gli speciali de I soliti ignoti l’obiettivo è sfidare Maria De Filippi. E non sarà semplice. Continua a leggere dopo la foto















Anche perché Maria ne sa una più del diavolo e tirerebbe subito fuori il coniglio dal cilindro. Secondo quanto riportato da Blogo, sono tre le serate da riprogrammare: due sarebbero coperte con le puntate speciali de I soliti Ignoti, mentre per la terza si potrebbe risolvere prolungando lo spettacolo musicale Una storia da Cantare, condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri. Continua a leggere dopo la foto









Sarà così? Dobbiamo dunque aspettarci di vedere Amadeus in prima serata con il suo quiz? Per ora sono solo indiscrezioni. Ma siamo certi che faranno drizzare le orecchie a Maria De Filippi che non si farà trovare impreparata. Dopo I soliti ignoti, poi, tornerà la vera sfida del sabato sera: quella tra Maria e Milly Carlucci al timone del suo Ballando con le stelle

Amadeus, un risveglio ‘pazzesco’: la notizia bomba poco fa