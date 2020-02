Torna la diretta del GF Vip e anche Wanda Nara con uno dei suoi look esplosivi. E lunedì 17 gennaio, dopo una breve assenza, è tornato anche Pupo al suo fianco. Non è stata certo una puntata ‘facile’ l’ultima del reality. Alfonso Signorini e i suoi opinionisti si sono dovuti barcamenare tra diversi scontri di fuoco.

Come quelli tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese, il marito di Fernanda Lessa e Pago e Adriana Volpe e Serena Enardu, che ha poi lasciato la Casa e raggiunto lo studio del reality. Tornando a super Wanda, per il 12esimo appuntamento con il GF Vip l'argentina e moglie di Mauro Icardi ha indossato di nuovo un look total black ma non ha rinunciato ai dettagli provocanti (anche questa volta la scollatura dell'abito era infinita) e ai gioielli appariscenti.

















Nel dettaglio, Wanda Nara si è presentata in studio con un completo firmato Babylon composto da una maxi gonna a vita alta dal profondo spacco laterale e un body di raso con le maniche lunghe e a sbuffo. Impossibile non far cadere gli occhi sulla vertiginosa scollatura a V che, come accaduto nelle scorse puntate, rivelava l'assenza di reggiseno.















Per quanto riguarda gli accessori l'opinionista di Alfonso Signorini ha optato per un paio di sandali gioiello in nero con il tacco a spillo, una collana a catena in oro molto appariscente e degli orecchini a cerchio. I capelli, invece, questa volta non erano ondulati ma liscissimi. Nel complesso, comunque, era sempre super sexy. Prima della diretta, non ha dato un'anteprima del look ai fan ma, in una Storia su Instagram, rivelato una gradita sorpresa.











Sorpresa direttamente in camerino: poco prima che iniziasse la 12esima puntata del GF Vip Wanda Nara ha fatto una panoramica con il cellulare e mostrato a tutti i regali ricevuti dai suoi compagni di viaggio. Da Pupo, che è stato recentemente a New York per lavoro, ha ricevuto un peluche rosa, una sfera con la neve e con all’interno uno skyline della città, “caricata” su un mini taxi e una scatola di cioccolatini. Più classico Signorini, invece, prima della diretta ha omaggiato la signora Icardi con un bel mazzo di fiori.

