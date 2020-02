“Ecco come funziona”. Svelati i segreti della macchina della verità dell’Alabama di Barbara D’Urso

Nelle ultime settimane la macchina della verità è stata utilizzata da Barbara D’Urso nel luo ”Live” andare a fondo su alcuni casi di cronaca rosa e non. Uno degli ultimi a sottoporsi è stato Pietro Dalle Piane, fidanzato di Antonella Elia, per parlare delle foto mostrate ad Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip. Le foto lo ritraggono in compagnia dell’ex compagna, Fiore Argento, sorella di Asia Argento.

“Mi dispiace che Antonella sia stata destabilizzata su una cosa che non esiste”, afferma l’attore all’inizio della sua intervista. Pietro Delle Piane si sottopone alla macchina della verità. “Hai incontrato solo una volta la tua ex?”, chiede Barbara d’Urso. “Sì”, risponde Pietro, ma la macchina comunica che la risposta è falsa. “Vi siete baciati?”. “No”, è la risposta dell’uomo, ma la macchina lo contraddice. Pietro afferma: “Domani utilizzerete questi lmati al GF Vip. Ho sbagliato io a venire. Non dovevo venire. Staccate questa macchina. Questa è una buffonata. Questo è tutto manipolato. Antonella lo Sto arrivando! bene. Non fatele a me queste cose, non esiste. Non si fa Barbara”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Barbara ha tenuto a precisare che la macchina Alabama viene utilizzata nei maggiori processi degli Stati Uniti e ha una percentuale bassissima di errore. Ma come funziona? A spiegarlo è Ezio Denti, ingegnere, criminologo e consulente investigativo. Denti è intervenuto durante la trasmissione L’Italia s’è desta di Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

“Io non ho mai creduto in questo sistema. – ha detto Denti, che ha sottoposto Nina Moric alla macchina della verità durante il Live non è la d’Urso – Ho scritto anche un saggio contestando l’utilizzo di questa macchina. Però mi invitarono negli USA per studiare la macchina e lì mi sono ricreduto. La macchina della verità è un apparecchio medicale, chiaramente non dà risultati sul vero e sul falso. Dovrebbe dire: si mi ha ingannato, no non mi ha ingannato. La macchina della verità si può eludere”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ho effettuato esperimenti con 100 soggetti in America e su 100, 13 sono riusciti ad eludere perfettamente la macchina. Se hai assunto psicofarmaci la macchina non può dare un riscontro veritiero. La macchina ha 4 indicatori: la respirazione, la sudorazione, l’attività cardiovascolare, la pressione sanguigna. Se almeno due di questi elementi hanno un’alterazione, le probabilità che tu stai mentendo sono molto alte”. (Continua a leggere dopo la foto)









Poi, parlando dei casi studiati nel programma della D’Urso, Denti ha spiegato: “Se, come Delle Piane, vieni con lo spirito di eludere la macchina della verità o di fare share è la volta buona che ti becco. In alcuni Paesi di USA e Israele la polizia continua a farne uso, ma credo sarebbe una pazzia condannare una persona sulla base di questo test. Massimo Bosetti (di cui Denti è consulente della difesa, ndr.) ha chiesto di sottoporsi alla macchina della verità, ma non è stato accettato un test di questo tipo che è pericolosissimo perché l’autoconvincimento può influire molto. Sandra Milo dichiarava di vedere nel suo inconscio Franco Zeffirelli, fantasmi. Lei superò il test della verità perché nel suo inconscio questo era accaduto realmente, quindi non aveva alcuna alterazione”.

