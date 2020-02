Da tempo si vocifera che fra Barbara D’Urso e Federica Panicucci sia in atto una guerra, confermata anche dal fatto che qualche tempo fa, festeggiando i 10 anni del suo programma mattutino, la Panicucci aveva ricordato il creatore Claudio Brachino, ma non la D’Urso. Barbara aveva risposto all’affronto con una frecciatina lanciata in diretta durante Pomeriggio Cinque. Da allora le conduttrici si sono spesso scambiate battute a distanza, sino a poco prima del dicembre 2019, quando le due si sono riconciliate.

Secondo alcune fonti, poco prima di Natale, ci sarebbe stato uno scambio amichevole di battute nei camerini di Cologno Monzese che avrebbe portato alla fine del distacco tra le due conduttrici Mediaset. E proprio nella puntata di Mattino Cinque andata in onda martedì 18 febbraio, Federica Panicucci ha espresso parole di apprezzamento verso la collega. Una cosa che non si era mai vista, visti i precedenti tra le due. Ma vediamo cosa è successo. Durante la puntata di domenica del ”Live – Non è la D’Urso”, il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Dalle Piane, ha attaccato Barbara D’Urso tirando in ballo anche un aneddoto privato. (Continua a leggere dopo la foto)

















La lite si è accesa quando Pietro ha nominato l’indirizzo di casa della conduttrice facendo una battuta sul “qui è casa mia”. “Barbara, non fai che ripetere che quando vengo qui sono a casa tua, ma io a casa tua a via Cortina d’Ampezzo ci sono venuto tante volte, ci andavo con tua sorella Daniela quando non c’eri”, nessuno ride, e la D’Urso inizia a innervosirvi.

“Innanzitutto dico “casa mia” perché qui butto il sangue con i miei collaboratori ed è come casa, – ha detto la conduttrice del Live rispondendo al fidanzato di Antonella Elia – poi ti consiglio di essere meno arrogante e cafone quando vai in televisione. Non interrompermi, potrei chiudere l’audio ma volo alto”. (Continua a leggere dopo la foto)















La conduttrice viene interrotta e attaccata continuamente, e nonostante i ripetuti avvertimenti, l’attore continua a parlare sopra gli altri ospiti. “Non è mia abitudine spegnere il microfono, ma mi ha costretto a farlo”, si scusa la conduttrice. “Volevo consigliargli anche di non permettersi mai più di raccontare miei fatti privati, che riguardano me, mia sorella, casa mia. Non hai fatto ridere nessuno”. Barbara d’Urso conlude poi il collegamento come aveva fatto durante la lite con Sergio Vessicchio: “Salutame a soreta. Ciao”. (Continua a leggere dopo la foto)









Commentando quanto accaduto tra Barbara D’Urso e il compagno di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, la Panicucci ha difeso la collega

“E posso dire? Bravissima! Hai fatto strabene!”. Un gesto che non è passato osservato e che avrà sicuramente fatto piacere a Barbara

GF Vip, bacio tra Antonella Elia e Fabio Testi. Succede davanti alle telecamere