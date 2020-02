“Scena vergognosa”. Pechino Express, tutti contro Costantino Della Gherardesca: cosa è successo

Si torna a parlare di Pechino Express che martedì 18 febbraio vedrà in onda la sua seconda puntata. E da quello che si dice succederà di tutto. Infatti, in base alle anticipazioni, si dice che questa seconda manche farà parlare a lungo. Intanto però oggi una lettrice del settimanale Nuovo Tv ha voluto scrivere a Alessandro Cecchi Paone per dire la sua su un episodio che è successo durante la prima puntata: la furiosa lite tra Marco Berry e sua figlia. Difatti la signora in questione non ha fatto mistero di essere rimasta sconvolta nel vedere una figlia rivolgersi al padre in maniera così violenta e sconcia.

È per questi motivi che ha chiesto al giornalista un parere, facendogli anche notare che la Rai avrebbe potuto tranquillamente non mostrare quell'episodio visto che Pechino Express 8 è registrato. E a quel punto Cecchi Paone ha assolutamente dato ragione alla lettrice, aggiungendo: "E' stata una brutta pagina di Tv, soprattutto perchè Costantino Della Gherardesca e Pechino sono da sempre garanzia di buon gusto…". Costantino Della Gherardesca e il suo staff autoriale, secondo il giornalista, avrebbero commesso un errore nel trasmettere questo episodio.

















Cecchi Paone, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv in cui parla di Tv e dei personaggi che la animano, sempre sul famoso litigio tra Marco Berry e la figlia a Pechino Express 2020, ha anche voluto aggiungere: "Scena vergognosa e imbarazzante…Avrebbero dovuto mettere qualche bip per rendere il tutto meno esplicito…".















Poco dopo il giornalista ha svelato di essere stato assai felice che il meccanismo del gioco abbia eliminato i due concorrenti (qui le loro dichiarazioni sulla loro breve avventura), i quali pare davvero non essere adatti per affrontare un programma duro e impegnativo come Pechino Express 8. A vincere la prima puntata della nuovissima edizione di Pechino Express è stata la coppia dei Gladiatori composta da Max Giusti e Marco Mazzocchi.











Sono decisamente loro a conquistare tutti con la bravura, la simpatia e l’umanità. Motivo per cui Marco Mazzocchi e Max Giusti de i #Gladiatori sono già diventati gli idoli dei social: “Sono riusciti a catalizzare l’attenzione del popolo del web”. Il duo sorprenderà tutti anche in questa seconda puntata di Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente? Staremo a vedere!

