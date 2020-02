Serena Enardu non è più una concorrente del GF Vip. Per la gioia di gran parte del pubblico, che non ha esitato ad accogliere con un’ovazione in studio e sui social, il verdetto comunicato da Alfonso Signorini in diretta, la ex tronista di Uomini e Donne e compagna di Pago è fuori dalla Casa. Ha perso al televoto contro Fabio Testi e ora è il suo amore a rischiare l’uscita di scena.

Il cantante sardo è infatti finito in nomination insieme a Licia Nunez e venerdì prossimo sapremo chi dei due dovrà abbandonare il gioco. Non è stata un’esperienza facile per Serena il reality di Canale 5. Sin dall’inizio il pubblico si è schierato contro di lei. I telespettatori del GF Vip non hanno mai mandato giù il suo ingresso come concorrente. (Continua dopo la foto)

















Non a caso appena il reality è iniziato e il mondo ha scoperto che era ancora innamorata di Pago dopo averlo lasciato a Temptation Island Vip il pubblico aveva subito votato contro la sua entrata. Ciò nonostante, se l’è ritrovata dentro la Casa. Con Pago. In rete è montata subito la polemica: perché darle questa possibilità contro il parere del pubblico che, per la cronaca, ha anche pagato per votare ‘no’? (Continua dopo la foto)















In ogni caso Serena è entrata. Poi, dopo ripescaggi, entrate a sorpresa e televoti rimandati lunedì 17 febbraio ha chiuso dietro di sé la porta rossa. Per sempre, pare. In studio ha confessato a Signorini che finito il GF Vip spera di sposare Pago e ha anche avuto un confronto acceso con Adriana Volpe. Cosa è successo finita la diretta? Dopo la puntata ovviamente è tornata in albergo e si è riappropriata del suo cellulare. (Continua dopo le foto)











Martedì mattina ha subito aggiornato i follower con delle Storie. Ha raccontato che, appena arrivata in hotel, ha chiamato suo figlio Tommaso e ha parlato con lui fino alle 5 del mattino e ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta in questa avventura. Pago? “Egoisticamente spero esca domani, ma lui merita di vincere il reality perché è un grande uomo“, ha detto. Infine si è detta felicissima di aver partecipato al GF Vip e non vede l’ora di riabbracciare la sorella, il figlio e i genitori.

