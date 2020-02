Fiori d’arancio per Sarah Altobello, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi lo hanno annunciato in diretta a “Il punto”, il programma condotto da Manila Gorio su AntennaSud, Sarah Altobello ha fatto una dichiarazione alquanto inaspettata, chiedendo al suo manager Tony Toscano di sposarla. In passato i due sono stati protagonisti di una vicenda sentimentale piuttosto travagliata. Ma pare che tra un tira e un molla, abbia prevalso l’amore e lo stupore.

E pensare che solo un anno fa Sarah Altobello ex naufraga dell'Isola dei Famosi, così dichiarava a Mattino Cinque, ospite da Federica Panicucci: "Non è mai stato ricambiato da me, è il mio manager, se ne farà una ragione. Si è infatuato di me, io sono single". Evidentemente poi qualcosa è cambiato. O meglio scattato: la scintilla d'amore ha fatto accendere un falò sentimentale.

















Sarah Altobello è un'attrice e modella nata a Modugno, in provincia di Bari. Classe 1988, fin da piccola ha coltivato il sogno di fare la presentatrice. Si definisce una ragazza molto sensibile e semplice, che cerca la felicità nelle piccole cose. Conosciuta dal grande pubblico grazie alla webserie di Lory Del Santo The Lady, è considerata la sosia ufficiale della first lady Melania Trump.















Nel suo curriculum televisivo c'è anche la partecipazione all'Isola dei Famosi 14, dove si è classificata in quarta posizione alla fine del reality. I suoi discorsi hanno spesso richiesto la necessità dei sottotitoli e a lei va il merito di aver coniato moltissimi neologismi, ma il percorso di Sarah Altobello a L'isola dei famosi è stato sicuramente "di categoria" come direbbe lei.











Si è classificata quarta al reality di sopravvivenza di Canale 5. Apparsa nel già mitologico The Lady di Lory Del Santo, la Altobello si è fatta notare in Honduras per le sue perle di (in)cultura – puntualmente riprese dalla Gialappa’s Band – e per una neonata passione per Paolo Brosio, che con il suo lato più mistico ha saputo affascinarla.

