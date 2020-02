“Mi ha fregata”. GF Vip, Clizia Incorvaia veleno su Francesco Sarcina. Viene fuori tutto davanti a Pago e Serena

A poche ore dalla diretta del Grande Fratello Clizia Incorvaia si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Pago e Serena. La Incorvaia ha raccontato alcuni aneddoti sul primo appuntamento con l’ex marito Francesco Sarcina e di come se ne sia innamorata e, secondo lei, come è stata ‘abbindolata’ dal cantante.

"Io all'epoca lavoravo al Chiambretti, lui si fece dare il mio numero e mi propose di uscire insieme. Il giorno dopo mi mandò un messaggio con scritto 'Ti sto venendo a prendere'. Lui mi ha spiazzato perché si è presentato con una macchina vintage, io amo il vintage, in più con suo figlio Tobia che era uguale a mio fratello Mattia. Poi mi portò a giocare a bowling, una birra…lo vidi come era davvero, trasparente. Poi lui mi chiese la rivincita, giorno dopo giorno, sempre bowling e birra, poi dopo due settimane mi disse di essersi innamorato".

















Clizia Incorvaia ricorda i primi tempi in cui, stando alle sue dichiarazioni, le avrebbe fatto da crocerossina. "Pretendeva che io potessi redimerlo ogni volta. Io non sono né un prete né un psicologo. Io mi occupavo di tutto, gli facevo le diete, il look sul letto, lo facevo allenare, i primi anni lui non faceva niente senza di me. Poi è nata mia figlia e non ce l'ho fatta più".















In seguito i primi screzi: "Ogni giorno mi ricordava quanto io fossi inadeguata, quanto la mia laurea non valesse, quanto terribili fossero i miei amici, quanto io fossi una 'figlia di papà' e quindi di quanto questo fosse un problema. Mi arrivavano segnalazioni che mi dicevano 'Lui ti vuole distruggere'. La sua missione era distruggermi come donna, eravamo in competizione". Rimasto in silenzio per tutto il periodo di sfogo della coinquilina, Pago ha dato la sua sentenza sul cantante.











“Sai cosa ho pensato quando ho ascoltato la sua canzone? Lui voleva essere ‘salvato da te’. Lui si deve salvare da solo. Per questo ti ha voluta sposare”. In seguito, la donna ha continuato a tuonare sull’ex marito, ammettendo di non capire come abbia fatto a sposare Francesco. “Quello che mi fa incaz.are è che mi chiedo ‘Come è possibile che una donna come me, intelligente, ci sia cascata? Com’è possibile che mi sia fatta ingannare in questo modo?’. Quello che mi hanno fatto impazzire sono state le bugie su bugie, l’essere ingannata. Non tanto le cattiverie, anche se ci sono state delle cose orribili che non posso dire”.

