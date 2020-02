Tiene ancora banco il Festival di Sanremo 2020, nonostante sia trascorsa già più di una settimana dalla sua conclusione, con la proclamazione dell’artista Diodato con la canzone ‘Fai rumore’. Non ci sarebbe stato soltanto il litigio tra Bugo e Morgan, infatti pare che anche altri due artisti abbiano avuto una discussione. La notizia è stata riportata da TPI e riguarda Elodie Di Patrizi e Marco Masini. La lite si sarebbe verificata dietro le quinte del palco dell’Ariston.

E lo scontro avrebbe assunto anche dei toni piuttosto accesi. Il tutto è nato quando Masini ha iniziato a farle delle battute che non sono state assolutamente apprezzate dalla donna. In particolare, il cantautore si sarebbe reso protagonista di complimenti sul suo fisico, considerato snello: "Oh, ciao: ma quant'è che non mangi?". Questa sua uscita ha letteralmente mandato su tutte le furie la partner di Marracash, che non ha ritenuto queste parole molto carine nei suoi confronti.

















TPI ha aggiunto che Elodie avrebbe fatto un vero e proprio caz….one a Masini, con quest'ultimo rimasto senza parole davanti a questa reazione. Secondo lei, questa sua affermazione sarebbe stata fatta per alludere a qualche suo problema di natura alimentare. Ma l'artista vincitore del Festival nel 2004 non aveva queste intenzioni e avrebbe immediatamente fatto questa precisazione. A quel punto, la Di Patrizi avrebbe accettato questa sua spiegazione.























Al termine delle loro esibizioni, ci sarebbe stato il confronto chiarificatore e la relativa riappacificazione. Da un punto di vista strettamente musicale, sia la Di Patrizi che Marco hanno fatto una bella figura alla kermesse musicale più importante d'Italia. La prima ha divertito tutti con la sua canzone 'Andromeda', mentre il secondo ha portato in gara il brano 'Il confronto'. Andiamo a vedere, visto che è stato nominato questo aspetto, cosa ne pensa dell'alimentazione.

Il suo fisico perfetto è favorito in particolar modo da una combinazione di due fattori: la sua giusta combinazione tra buone abitudini alimentari e molto sport. Grazie a tutto questo, Elodie è amata da tutti per il suo spettacolare fisico. A proposito di Sanremo, la giovane artista è riuscita a piazzarsi al settimo posto nella graduatoria finale. L’anno scorso è stata giurata del ‘Festival di Castrocaro’.

