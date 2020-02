Dichiarazioni clamorose sono state rilasciate dalla conduttrice televisiva Bianca Guaccero. La quale si è soffermata sull’argomento tradimento. Infatti, ha annunciato di essere stata tradita ma di non averlo mai fatto. Tutti hanno pensato subito a Fabrizio Moro, anche se con lui continua a mantenere un rapporto decisamente molto positivo. I due si sono incontrati durante ‘Una Storia da Cantare’ e Jonathan Kashanian, come è suo solito fare, ha voluto sapere qualcosa in più.

Durante la trasmissione 'Detto Fatto' ha voluto rispondere con estrema sincerità ed ha citato il libro di Giulia De Lellis, 'Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza'. Infatti, ha affermato: "Le corna stanno bene su tutto. Non credo che nessuno abbia mai avuto le corna. Io sono stata tradita e basta. Lui l'ha fatto con un'amica lontana". Il suo è stato uno sfogo abbastanza lungo. Ma andiamo a vedere adesso cosa abbia detto sul bravissimo cantautore romano.

















Da parte sua sono giunti alcuni chiarimenti su quanto accaduto sul palco con Moro: "Poi ne parliamo con gli autori…Io ero concentrata su quello che stavo dicendo. Da me scappano tutti!", Poi Bianca ha voluto lanciare una stoccatina nei confronti dei siti web di gossip: "Prima che i blog lavorino su questa cosa, volevo ringraziare tutti gli ospiti ed i telespettatori. Vi aspettiamo sabato prossimo con Una Storia da Cantare". Ed in seguito è arrivato anche un commento di Jonathan.























Kashanian, parlando del tradimento, ha dichiarato: "Io non riesco a concepire il tradimento. Non so se sono stato mai tradito. Il tradimento sta nell'intenzione. Se tu vai a letto con un altro, dico semplicemente che c'è attrazione. Io non rinuncio all'amore della mia vita per un gesto carnale". Quindi, non si sa con certezza se abbia subito o meno le 'corna', ma solo l'idea lo infastidisce non poco. Mentre la Guaccero avrà avuto sicuramente le prove del tradimento dell'ex.

Qualche giorno fa Bianca Guaccero si era commossa durante la storia di 'Nonno Antonino', uno chef che in vista di San Valentino aveva preparato una torta a tema. Lui aveva detto: "Ciao Franca. Buon San Valentino. Ti amerò per sempre". E lei: "Nonno Antonino mi hai fatto commuovere. Certi amori vanno al di là della vita stessa. L'amore supera la morte". Lo chef, ricordando la moglie scomparsa, aveva aggiunto: "Domani è San Valentino ed io l'ultimo l'ho passato con lei poco prima che morisse".

