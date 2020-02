Erano una coppia, Pago e Serena Enardu, quando hanno partecipato a Temptation Island Vip. Poi, durante il reality, lei si è accorta di non amarlo più e lo ha lasciato. Facendolo soffrire immensamente. Poi ci ha ripensato: ha capito di essere innamorata e di volere lui a tutti i costi. Ora sono entrambi nella casa del Grande Fratello Vip dove, tra baci, coccole e liti feroci, stanno tentando di ricostruire tutto. Ce la faranno? Certo, quando si sono vissuti momenti difficili non è semplice far finta di nulla. E infatti pago sta faticando un po’.

Si capirà tutto bene una volta che il GF Vip sarà finito: sarà allora che i due si renderanno se vogliono veramente stare insieme o no. Ospite nella puntata di lunedì 17 febbraio di Mattino Cinque, Miriana Trevisan, la ex moglie di Pago, ha deciso di intervenire e di parlare di Serena Enardu. Ospite di Federica Panicucci, oltre a Miriana, c'era anche Giovanni Conversano.

















Quest'ultimo continua a sostenere che la sua ex stia mentendo e che stia facendo tutto questo per attirare l'attenzione. Miriana Trevisan ascolta ciò che dice Conversano che è in collegamento poi interviene e si lascia andare più di quanto non avesse mai fatto. Miriana, infatti, ha sempre difeso Serena Enardu. Ma stavolta si sente di dire che a volte ha l'impressione che le parole della Enardu non siano coerenti con il suo comportamento.















Un esempio è ciò che è successo con Pago e Alessandro, il tentatore. "Io ho avuto una visione romantica, mi diceva che lei lo amava ancora, si sentivano. – ha detto Miriana – Non so se si sono messi d'accordo ma in questi mesi si sono parlati ancora, questo posso dire. Ho una visione romantica, lui si è contraddetto molto, io vedo insieme a voi questa 'versione' di Pacifico. Mentre piangi per Pago tu osservi il profilo di Alessandro e metti dei like?".









E ancora: “Lì non vedo molto romanticismo. Poi parla di voler chiedere scusa alla famiglia, poi ha l’occasione e non lo fa. C’è qualcosa che non va…”. Non si capisce bene dove stia la verità. Ma una cosa è certa: stavolta Miriana non è andata per il sottile con la Enardu. Che ne pensate delle sue dichiarazioni? Ha ragione lei?

