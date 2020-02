Brutto risveglio per Barbara D’Urso. Quel che la conduttrice ha scoperto lunedì 17 febbraio non le sarà affatto piaciuto. Il suo programma Live – Non è la D’Urso ha perso la sfida con la serie tv “Come una madre”. Non è bastata la presenza di Morgan che ha incontrato la madre e ha replicato alle accuse di Bugo che è stato ospite nel programma domenicale della Rai Domenica In. Non è bastata Nina Moric che si è sottoposta (in condizioni fisiche discutibili) alla macchina della verità.

Non è bastata la presenza in studio di Luigi Mario Favoloso. E non è servita neanche la testimonianza di Victoria Pennington che ha ribadito di essere stata malamente picchiata dall'ex fidanzato Pasquale Laricchia che attualmente è un concorrente dell'ultima edizione del GF Vip. Non ce l'ha fatta il suo "Live – Non è la D'Urso" che è stato schiacciato dalla feroce concorrenza della serie "Come una madre" interpretata da Vanessa Incontrada.

















"Come una madre" è un'altra fiction della Rai che sta ottenendo un grande successo. E così mamma Rai si porta a casa un altro grande risultato. La fiction, andata in onda domenica 16 febbraio, è stata seguitissima e ha battuto clamorosamente "Live – Non è la D'Urso". La fiction con Vanessa Incontrada ha registrato un 20.7% di share e 5.052.000 spettatori. Ma come sono andati gli ascolti per Barbara D'Urso? Insomma. La sua trasmissione ha avuto uno share dell'11,1%.















Gli spettatori sono stati 2.962.000 nella presentazione mentre, durante il programma, sono stati 2.368.000. Per carità, non è risultato da buttare, assolutamente. Mediaset non si può lamentare. Ma certo "Come una madre" ha tolto parecchio pubblico alla trasmissione della D'Urso. Ma Barbara già si sta attivando per cercare storie che attirino ancor di più i telespettatori. E come è andata alle altre reti? Fabio Fazio ha portato il suo Che Tempo Che Fa all'8.3% di share con 2.113.000 telespettatori.









Il Tavolo ha registrato uno share del 9.4% e 1.719.000 telespettatori. I Soliti Ignoti di Rai 1 ha portato a casa il 21.1% di share e 5.576.000 teleutenti mentre Paperissima Sprint ha registrato il 12.5% di share. Nel pomeriggio Domenica In ha registrato il 22.6% di share seguita da 3.818.000 telespettatori; mentre Domenica Live col suo 14.8% di share ha portato a casa 2.388.000 telespettatori.

