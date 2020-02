Ancora liti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Dopo quella avvenuta tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese, i concorrenti del reality si sono divisi in due fazioni, appoggiando rispettivamente le versioni dei due concorrenti.

L'Elia sta soffrendo per la poca chiarezza da parte di Adriana Volpe, che dopo il diverbio tra i due, pare abbia dato credito a Patrick e non a lei. Durante la colazione Antonella, ancora pensierosa per gli accesi scontri avuti in settimana con alcuni compagni d'avventura, si avvicina a Licia e con voce amareggiata dice: "Come ti dicevo ieri se sei amico di una persona devi prendere una posizione, come tu hai fatto per Rita che è stato ammirevole, hai parlato dei seguaci di Adriana ingenuamente ma in parte è vero perché qui ci sono delle fazioni".

















E alludendo al suo litigio con Patrick aggiunge: "Ci sono rimasta male quando Adriana ieri lo ha giustifico e si è messa a giocare con lui come se niente fosse". Licia allora, incuriosita dalle parole della coinquilina, domanda: "Io prima di parlare di altri ho bisogno di sapere che cosa pensi di me". Antonella quindi ha risposto. "Non riesco a dirtelo, – spiega ancora – perché sei stata ossessiva con Adriana, tante cose mi confondono perché questo è un gioco e secondo me non si è sinceri fino alla fine".















"Io non riesco a scindere le persone dal gioco, io penso che le persone ti vengono vicino perché ti vogliono bene e poi capitano altri episodi che mi fanno pensare in tutt'altro modo. È difficile che qui si creino dei rapporti veri". E subito l'attrice la incalza dicendo: "Tu quindi mi stai dicendo che non credi che si possano creare dei rapporti veri? Il discorso di Adriana per me era chiuso, tu invece cambi continuamente opinione, hai anche detto che era egoista e un'oca giuliva".









“Non dire che io ho detto che Adriana è un’oca giuliva proprio mentre sta passando dietro di noi, non dire cose che fanno scatenare l’inferno. Io ho detto che è una stronza e che deve prendere una posizione! Ma adesso stronza sei tu! Vuoi farmi litigare di nuovo! Cambia letto, cambia letto”, dice Antonella alla Nunez.

I toni fra le due coinquiline si fanno sempre più accesi e Antonella a stento riesce a trattenere le lacrime dicendo “Io ero serena dopo aver parlato con Antonio, tu invece mi vuoi creare altri problemi, se non ti va bene quello che faccio allora non mi parlare più e lasciami in pace”, mentre Adriana provando a tranquillizzarla aggiunge: “Stai tranquilla che io non ci casco, ho capito perfettamente”.

(Il video della lite)

