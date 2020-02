Morgan – Bugo, la storia continua. Il Festival di Sanremo è finito da un po’ ma non si smette di parlare della vicenda Morgan – Bugo. In particolare Morgan è tornato alla carica. Nella giornata di domenica 16 febbraio 2020, Bugo è stato ospite di Domenica In e ha affondato Morgan ma lui non se ne è stato zitto in un angolo a incassare e ha replicato a Bugo dagli studi di Live – Non è la D’Urso. Da Barbara D’Urso Morgan ha incontrato sua madre ma prima ha voluto cantare in studio la canzone della discordia, cioè “Canzone per te”.

È stato proprio dopo aver cantanto quella canzone insieme a Bugo a Sanremo che Morgan ha poi deciso di cambiare la canzone in gara a Sanremo, "Sincero". "Canzone per te", è la mitica canzone con cui Sergio Endrigo e Roberto Carlos hanno vinto il Festival di Sanremo nel 1968. Canzone che ha portato Morgan e Bugo alla rottura. Poi sappiamo come tutti come è finita: con Bugo che ha lasciato il palco e i due che sono stati squalificati.

















In qualche modo hanno fatto la storia perché nessuno a Sanremo era mai stato squalificato per un motivo come il loro. Prima di cantare dalla D'Urso, però, Morgan si è rivolto a Bugo: "Sei primo in classifica, son contento per te. Ti ho visto felice oggi, è bello vederti felice, hai avuto quello che volevi. Adesso, se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a te e poi suoniamo ancora insieme". Ma non è tutto.















"Oggi ti ho scritto un messaggio alle 16.35: "ma ti rendi conto che siamo primi in classifica? Io sono felice per te" ha detto ancora. Ma c'è un equivoco. Quale? La canzone di Morgan e Bugo non è al primo posto. La Classifica Fimi al 13 febbraio 2020 vede il disco di Bugo al 28esimo posto. Mentre il singolo "Sincero" è al ventesimo posto. Quale primo posto? Vabbè. A ogni modo, da Barbara D'Urso Morgan è stato sottoposto al confronto con le "cinque sfere" e ha parlato, neanche a dirlo, di Bugo.











“Bugo ha la mia età, ha fatto 9 album ed io 13, è al mio livello. Una persona che non ha imparato le regole dell’educazione, maleducato musicalmente”, così Castoldi torna sul comportamento dell’oramai ex amico – ha detto – Lui ha pisciato su un amico. Se mi avesse rispettato, non avrebbe fatto quello che ha fatto sul palco”.

