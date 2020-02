“Così no!”. Amici 19, la notizia adesso è sicura: Maria De Filippi sulla graticola

Amici 19, la notizia dello spostamento della trasmissione a venerdì non piace ai fan. E pure Maria De Filippi finisce sulla graticola. Era stata proprio queen Mary a spingere per una sistemazione diversa rispetto al sabato.

Quello che sorprende – oltre al venerdì scelto come messa in onda del Serale di Amici 2020 – è anche l’inizio anticipato, considerato che negli anni precedenti la nuova fase del talent show prendeva il via nel mese di maggio, più o meno. Una scelta, questa, che ha fatto molto discutere e infatti numerosi telespettatori si sono riversati su Instagram per far sentire il proprio dissenso. Continua dopo la foto

















“No, dai, vi prego, non il venerdì! Io ho scuola il sabato”; “Da quando lo facevano a maggio/giugno, ora siamo passati a febbraio. Dovete pensare che molte persone studiano il sabato. Dovrò fare tardi ed essere rinc…ionita il giorno dopo”; “Di venerdì la gente lavora, come fa a vederlo? Finisce all’una… molto meglio di sabato!”. Continua dopo la foto















La formazione del cast del Serale di Amici è quasi compiuta. Manca davvero poco. Le anticipazioni ci hanno fatto sapere chi resta e chi va via mentre i telespettatori si chiedono se sia una scelta momentanea, quella di collocare il talent di venerdì. Prenderà il posto di C’è posta per te (che ha appena registrato un altro successo)? Ecco cosa è stato scritto su Instagram: “Magari una volta finito C’è posta per te lo slittano al sabato sera come sempre”. Continua dopo la foto











Andreas Muller non interviene quasi mai su Amici di Maria De Filippi tramite i social network. Quando succede significa che ha qualcosa di veramente importante da dire. Ad Andreas, in passato, gli era proprio successo ciò e non aveva potuto continuare la sua corsa al Serale (poi si è rifatto l’anno successivo vincendo il talent show); questa volta è toccato a Federico, che ha visto sfumare il suo sogno di continuare. Andreas si sente molto vicino a lui e gli ha voluto dedicare un messaggio.

“Come avrete notato – ha scritto su Instagram –, non è da me pubblicare ogni giorno quello che accade a lavoro. Oggi voglio mettere questa foto di una coreografia chiamata ‘Brother’ perché so come ci si sente e di quanto in momenti come questi il ‘supporto’ sia importante”. Il ballerino professionista ha voluto complimentarsi con lui perché crede nel suo talento: “È stato un piacere lavorare con te in sala, Federico Pietrucci, hai un’anima e uno studio (reale) che ti permetteranno di andare avanti”.

