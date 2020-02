È stata Miss Italia 2015 ma quella che doveva essere una gioia, si è trasformata in un incubo. Tutto per colpa dell’ossessione per il peso. “Un mese dopo la vittoria pesavo 15 kg in più. Un disastro. Mangiavo schifezze a più non posso. Sono entrata in depressione di testa. Un periodo nero”, ha confessato la bella Alice a Diva e Donna. La Sabatini ha raccontato che quel suo buttarsi sul cibo era una reazione a tutte le critiche che le erano state fatte: in tanti, all’epoca, non erano stati contenti della sua incoronazione.

E Alice, che era giovanissima, non l’ha presa bene. E se l’è presa con se stessa. “Avrei voluto vivere nel 1942, tanto sono donna e non sarei andata in guerra”, fu questa frase che scatenò la polemica. Una frase pronunciata da Alice probabilmente senza rendersi conto della gravità di ciò che stava dicendo. Ma fu sommersa dalle critiche. Dopo l’incoronazione, poi, quei chili in più che non la facevano sentire bene con se stessa. Continua a leggere dopo la foto

















“Dovevo portare in giro l’immagine della ragazza più bella d’Italia e mi ritrovavo con questa faccia gonfia. Rifiutavo di mettermi la corona – ha raccontato – ho preso a fare tutte le diete, a prendere pasticche. Niente. Blocco totale”. Ma il peso non è il suo unico problema. Ben presto arrivano gli attacchi di panico: “Sono finita all’ospedale disidratata per una dieta sbagliata a base di verdure crude e poca acqua, ho rischiato il blocco renale. Avevo toccato il fondo”. Continua a leggere dopo la foto















Ora Alice Sabatini sta bene e ha capito cosa non la faceva stare bene: la celiachia. Ha iniziato a seguire una dieta senza glutine, è tornata in forma ed è di nuovo felice. “Adesso per fortuna è tutto risolto. Ho anche ripreso a fare palestra e a giocare a basket” ha detto Alice Sabatini a Diva e donna. E questo è ciò che conta, che lei sia di nuovo felice. E che abbia capito cosa la faceva stare male. I social, però, quando ha vissuto quel momento difficile, non le sono stati d’aiuto. Continua a leggere dopo la foto









Tanti gli hater che si sono accaniti contro di lei. “La scorsa estate ero in crisi: mi vedevo molto cambiata e non riuscivo a mettermi in costume. La gente poi è sempre pronta a puntare il dito: anche sui social”. Sono cose che succedono quando si è una celebrità. Ma la gente dovrebbe pensare prima di parlare. E ricordare che le parole pesano come macigni.

