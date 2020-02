Nell’ultima puntata del GF Vip ne sono successe di tutti i colori. Intanto Andrea Montovoli ha perso la testa per essere continuamente ignorato in puntata. Anche dopo la puntata di venerdì 14 febbraio, Montovoli ha detto che i riflettori sono stati, come sempre, puntati su Pago e Serena. E ormai l’attore è stanco di questa situazione per questo, qualora le cose non dovessero cambiare, ha minacciato di uscire. “Se mi gira il c***o io esco lunedì. Ve lo dico, esco. Tu Fabio cercavi la nomination?

Ti Capisco adesso. Stasera per me è stato un San Valentino di merda. Non c’è stato niente per me. Nessuna risposta alla mia lettera. Loro sanno tutto, hanno i recapiti, ma questa persona non ha scritto niente” ha detto Montovoli alla fine della puntata. E poi rivolto a Patrick: “Ormai noi non contiamo più niente”. Insomma, una sfuriata bella e buona. Ma durante l’ultima puntata del GF è successo dell’altro… Continua a leggere dopo la foto

















Paola Di Benedetto è stata infatti vittima di uno scherzo da parte di Alfonso Signorini. Il direttore di Chi ha cercato di far credere alla Di Benedetto che il suo fidanzato l’avesse tradita. E le ha mostrato delle foto di lui alle Maldive con un’altra. Paola sembrava esserci cascata, almeno all’inizio. Poi si è resa conto che si trattava di uno scherzo e ha detto: “Potrei tollerare solo la sua mamma al suo fianco alle Maldive”. Continua a leggere dopo la foto















Poi ha capito che era tutto uno scherzo e si è rilassata. Così, presa dall’euforia, ha deciso di raccontare il suo dramma, un dramma che è seguito alla fine temporanea della loro storia. Ecco cosa ha raccontato Paola Di Benedetto: “È stato il momento più brutto della mia vita. Non mangiavo più, ad un certo punto sono venuti i miei genitori a dirmi adesso ti siedi e mangi. Volevo chiudere tutto, gli ho detto che non doveva più parlarmi”. Continua a leggere dopo la foto









“Poi, quando è scesa la rabbia, ho pensato perché devo perdere un amore così?”, tutto questo è successo quando Paola ha scoperto il tradimento di Federico Rossi. Per lei è stata una sofferenza atroce ma non si è vergognata di parlarne davanti a tutti.Poi Paola ha parlato dell’amore: “Quando si ha una storia d’amore o un rapporto vero, non sempre tutto può essere rose e fiori”.

“Io e Pago abbiamo un accordo”. Serena Enardu svela a Paola Di Benedetto cosa è successo sotto la capanna